Прорив армії РФ на Сумщину: аналітики ISW розповіли, куди проник ворог

Що повідомили аналітики:

17 березня у пабліках країни-агресорки Росії повідомили про нібито захоплення населеного пункту Гоголівка та просування на південь від села, що у Курській області РФ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували цю інформацію та оцінили загальну ситуацію на Курщині і Сумщині. Вони навели слова командувача "Ахматом" Апті Алаудінова, який розповів про мету ворожих сил РФ - створення буферної зони у Сумській області після вибивання окупантами українських сил з Курщини.

Геолокаційні кадри від 16 та 17 березня свідчать про те, що у армії РФ справді є просування в районі Гоголівки, а також Курилівки та Гуєвого. В районі останнього з перелічених населених пунктів помітили загони 177-го полку морпіхів РФ. У межах Сумської області ворог просунувся лише в районі Басівки.

Аналітики ISW також розповіли, що у Держприкордонслужбі України повідомили про спроби атак невеликих ДРГ противника у районі Новенького та Журавки.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко напередодні заявляв, що російські окупаційні війська намагаються прорватися через кордон у Сумській області, щоб обійти підрозділи ЗСУ, які перебувають на Курщині.

Згодом, як писав Главред, стало відомо, що російські окупанти намагаються розширити зону активних бойових дій. Задля цього ворожі солдати намагаються малими штурмовими групами заходити на територію Сумської області.

Нещодавно в РНБО попередили, що окупаційні війська РФ дійсно готуються до більш активних дій в прикордонні Сумщини і накопичують сили для удару по Сумщині.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.