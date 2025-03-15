РФ намагається розширити зону боїв та якомога глибше зайти в Сумську область - ДПСУ

Російські окупанти накопичують сили для розширення зони активних бойових дій.

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РФ намагається розширити зону активних бойових дій / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

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РФ намагається розширити зону активних бойових дій

Окупанти намагаються заходити на територію Сумської області

Російські окупанти намагаються розширити зону активних бойових дій. Ворожі солдати намагаються малими штурмовими групами заходити на територію Сумської області з метою закріпитися там. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Росіяни намагаються заходити у напрямку населених пунктів Новеньке та Журавка. Таким чином вони хочуть підійти до українського кордону. У цьому напрямку вони накопичують сили.

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"Їхнє завдання залишається незмінним: максимально глибоко, наскільки це можливо, зайти на територію Сумської області в напрямку населеного пункту Новеньке або ж трошки лівіше – в напрямку населеного пункту Журавка", – сказав Демченко.

Водночас слід зазначити, що окупантам не вдається досягнути бажаного, адже українській захисники знищують групи ДРГ та штурмові групи окупантів. За минулі дні було ліквідовано щонайменше 15 російських солдатів, ще 10 були поранені та відійшли.

Ситуація на Курщині - що відомо

Як повідомляв Главред з посиланням на аналітиків ISW, ЗСУ знайшли спосіб уповільнити просування росіян в Курській області. Українські удари HIMARS завдають ворогу болючих втрат.

Також повідомлялося, що ЗСУ можуть вийти з Курщини в рамках угоди. Росія та Україна можуть провести обмін, вважає військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Михайло Шейтельман, експерт з питань політики та військових дій, також прокоментував можливість обміну територіями між Україною та Росією. Зокрема, він відповів, чи може Україна добровільно віддати частину Курської області в обмін на виведення російських військ з Харківської області.

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