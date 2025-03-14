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"Тисячі бійців ЗСУ повністю оточені": що насправді відбувається в Курській області

Ангеліна Підвисоцька
14 березня 2025, 18:13
1915
Американський президент Трамп заявив, що українські військові нібито перебувають в оточенні, але в Генштабі ЗСУ кажуть, що ця інформація - фейк.
армия РФ, ВСУ
Загрози оточення бійців ЗСУ на Курщині нема / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Що відомо:

  • Трамп заявив про "оточення" український військових
  • У Генштабі ЗСУ заявляють, що ця інформація не відповідає дійсності

Президент США Дональд Трамп видав заяву про те, що тисячі українських військових нібито перебувають у повному російському оточенні. Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

Трамп нібито особисто просив російського диктатора Володимира Путіна "пощадити їхні життя".

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"Вчора ми мали дуже хороші і продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися - але саме в цей момент тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими і в дуже поганому і вразливому положенні. Я наполегливо просив президента Путіна пощадити їхні життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх", - написав Путін.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що повідомлення про "оточення" українських військових у Курській області не відповідають дійсності. Такі повідомлення створюються росіянами заради політичних цілей та тиску на Україну й партнерів.

"Ситуація за добу суттєвих змін не зазнала. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" продовжуються. Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що нині немає загрози оточення наших підрозділів.

Ситуація на Курщині - що відомо

Як повідомляв Главред з посиланням на аналітиків ISW, ЗСУ знайшли спосіб уповільнити просування росіян в Курській області. Українські удари HIMARS завдають ворогу болючих втрат.

Також повідомлялося, що ЗСУ можуть вийти з Курщини в рамках угоди. Росія та Україна можуть провести обмін, вважає військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Михайло Шейтельман, експерт з питань політики та військових дій, також прокоментував можливість обміну територіями між Україною та Росією. Зокрема, він відповів, чи може Україна добровільно віддати частину Курської області в обмін на виведення російських військ з Харківської області.

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