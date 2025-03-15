РФ накопичує сили для удару по Сумщині: в РНБО попередили про небезпеку

Окупанти регулярно зазнають втрат, але продовжують підготовку до нових атак, зазначив Андрій Коваленко.

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Росія накопичує сили для удару по Сумській області / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези Коваленка:

РФ накопичує сили для нового удару по Сумщині

Це не означає безпосередній наступ на місто Суми - ворог діє в прикордонні

Путін таким чином затягує припинення вогню

Російські окупанти активізують свої дії в прикордонних районах Сумщини. Ворог накопичує сили для нового удару по області. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

"Росіяни дійсно готуються до більш активних дій в прикордонні Сумщини і накопичують сили для удару по Сумщині", - зазначив він. відео дня

Водночас важливо розуміти, що це не означає безпосереднього наступу на місто Суми. За словами Коваленка, окупанти діють в прикордонній зоні, регулярно зазнаючи втрат від українських Сил оборони, однак продовжують підготовку до нових атак.

"Важливо, що ці речі Путін здійснює, намагаючись затягувати з припиненням вогню, яке пропонують США", - наголосив керівник ЦПД.

Ситуація в Сумській області - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив про загрозу накопичення військ РФ вздовж східного кордону, що може свідчити про підготовку удару по Сумській області. За його словами, такі наміри свідчать про небажання Кремля закінчувати війну.

Також російські війська періодично атакують кордон у Сумській області, намагаючись обійти українські підрозділи на Курщині. За даними ДПСУ, ворог використовує малі штурмові групи, щоб проникнути вглиб області та закріпитися. Однак ЗСУ знищують загарбників FPV-дронами та артилерією.

Крім цього, російські війська намагаються малими штурмовими групами прорватися в напрямку Новенького та Журавки на Сумщині. За останні дні ліквідовано щонайменше 15 окупантів, ще 10 отримали поранення та відійшли.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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