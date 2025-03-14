Майже по всьому кордону: окупанти намагаються прорватись у Сумську область

ЗСУ стараються не допустити накопичення противника на цій ділянці.

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ДРГ в Сумській області / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

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Росіяни хочуть прорватися через кордон у Сумській області

ДРГ знищуються ЗСУ за допомогою FPV-дронів

На Сумщині у двох громадах оголошено обов’язкову евакуацію

Російські окупаційні війська намагаються прорватися через кордон у Сумській області, щоб обійти підрозділи ЗСУ, які перебувають на Курщині. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, прикордонники фіксують спроби малих штурмових груп противника підійти до кордону, зайти на територію України, та, використовуючи особливості місцевості, максимально глибоко проникнути в Сумську область.

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Окупанти хочуть закріпитися, щоб надалі дочекатися груп для підкріплення та нарощення бойових можливостей.

"Але фактично ці групи, навіть, якщо вони десь ховаються на місцевості, знищуються нашими воїнами за допомогою FPV-дронів, артилерії. Бачимо, що ворог просто кидає в таку м’ясорубку своїх військових, не жаліючи їх, з надією, що їм вдасться накопичитися та проводити далі штурмові дії вглиб нашої держави", - підкреслив Демченко.

Зазначається, що як на території України, так й поза лінією державного кордону за минулу добу підтверджено, що близько 15 військовослужбовців РФ вбито, та понад 10 отримали поранення й вимушені були відходити від нашої території.

"Задача Сил оборони й надалі нарощувати вогневі можливості для того, щоб не допустити накопичення противника на цій ділянці, щоб зона активних бойових дій по нашій території не розширювалася, бо це загрожує підрозділам ЗСУ, які знаходяться в Курській області", - наголосив він.

Водночас, начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в коментарі Суспільному розповів, що російські ДРГ намагаються заходити на Сумщину практично по всьому кордону.

"Стосовно диверсійних груп противника, які заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення, починаючи з Шосткинського району і закінчуючи населеними пунктами Охтирського району. Тобто, дії в них активізувалися. Зараз армія РФ підтягнула туди серйозні резерви. Тобто в прикордонній смузі буде досить висока інтенсивність обстрілів. Тому я ще раз звертаюсь, щоб люди виїжджали з цих прикордонних населених пунктів і громад", — сказав він.

Артюх додав, що оголошено обов'язкову евакуацію на Сумщині у двох громадах.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що Сили оборони України можуть вийти з Курської області в рамках угоди в обмін на повернення частини окупованих Росією територій.

Голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО та член Атлантичної ради Юрій Романюк також заявив, що вихід ЗСУ з Курської області РФ відбувається через тиск США.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко раніше говорив, що українські військовослужбовці продовжують виконання завдань у межах Курської операції.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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