Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Майже по всьому кордону: окупанти намагаються прорватись у Сумську область

Марія Николишин
14 березня 2025, 11:40
541
ЗСУ стараються не допустити накопичення противника на цій ділянці.
Майже по всьому кордону: окупанти намагаються прорватись у Сумську область
ДРГ в Сумській області / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

Головне:

  • Росіяни хочуть прорватися через кордон у Сумській області
  • ДРГ знищуються ЗСУ за допомогою FPV-дронів
  • На Сумщині у двох громадах оголошено обов’язкову евакуацію

Російські окупаційні війська намагаються прорватися через кордон у Сумській області, щоб обійти підрозділи ЗСУ, які перебувають на Курщині. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, прикордонники фіксують спроби малих штурмових груп противника підійти до кордону, зайти на територію України, та, використовуючи особливості місцевості, максимально глибоко проникнути в Сумську область.

відео дня

Окупанти хочуть закріпитися, щоб надалі дочекатися груп для підкріплення та нарощення бойових можливостей.

"Але фактично ці групи, навіть, якщо вони десь ховаються на місцевості, знищуються нашими воїнами за допомогою FPV-дронів, артилерії. Бачимо, що ворог просто кидає в таку м’ясорубку своїх військових, не жаліючи їх, з надією, що їм вдасться накопичитися та проводити далі штурмові дії вглиб нашої держави", - підкреслив Демченко.

Зазначається, що як на території України, так й поза лінією державного кордону за минулу добу підтверджено, що близько 15 військовослужбовців РФ вбито, та понад 10 отримали поранення й вимушені були відходити від нашої території.

"Задача Сил оборони й надалі нарощувати вогневі можливості для того, щоб не допустити накопичення противника на цій ділянці, щоб зона активних бойових дій по нашій території не розширювалася, бо це загрожує підрозділам ЗСУ, які знаходяться в Курській області", - наголосив він.

Водночас, начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в коментарі Суспільному розповів, що російські ДРГ намагаються заходити на Сумщину практично по всьому кордону.

"Стосовно диверсійних груп противника, які заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення, починаючи з Шосткинського району і закінчуючи населеними пунктами Охтирського району. Тобто, дії в них активізувалися. Зараз армія РФ підтягнула туди серйозні резерви. Тобто в прикордонній смузі буде досить висока інтенсивність обстрілів. Тому я ще раз звертаюсь, щоб люди виїжджали з цих прикордонних населених пунктів і громад", — сказав він.

Артюх додав, що оголошено обов'язкову евакуацію на Сумщині у двох громадах.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що Сили оборони України можуть вийти з Курської області в рамках угоди в обмін на повернення частини окупованих Росією територій.

Голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО та член Атлантичної ради Юрій Романюк також заявив, що вихід ЗСУ з Курської області РФ відбувається через тиск США.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко раніше говорив, що українські військовослужбовці продовжують виконання завдань у межах Курської операції.

Читайте також:

Що таке ДПСУ?

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ДРГ ДПСУ Сумська область новини України новини Сумської області Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Пропонували нагороду в $10 тис: хто міг погрожувати вбитому активісту Ганулу

Пропонували нагороду в $10 тис: хто міг погрожувати вбитому активісту Ганулу

12:34Україна
Майже по всьому кордону: окупанти намагаються прорватись у Сумську область

Майже по всьому кордону: окупанти намагаються прорватись у Сумську область

11:40Фронт
Вихід ЗСУ з Курської області: чи втратить Україна "козир" у переговорах

Вихід ЗСУ з Курської області: чи втратить Україна "козир" у переговорах

11:33Війна
Реклама

Популярне

Більше
Весілля Лорак: співачка одягла майже ідентичну сукню на друге одруження

Весілля Лорак: співачка одягла майже ідентичну сукню на друге одруження

Українським водіям змінили правила зупинки: за що тепер загрожує "круглий" штраф

Українським водіям змінили правила зупинки: за що тепер загрожує "круглий" штраф

Назавжди: експерт розкрив слова Кейт Міддлтон після розставання з Вільямом

Назавжди: експерт розкрив слова Кейт Міддлтон після розставання з Вільямом

Росія офіційно відмовилась від перемир'я: чого чекати Україні та як реагують США

Росія офіційно відмовилась від перемир'я: чого чекати Україні та як реагують США

Дочка Ані Лорак проігнорувала весілля матері на Мальдівах - причина

Дочка Ані Лорак проігнорувала весілля матері на Мальдівах - причина

Останні новини

12:38

Гроші будуть "текти рікою": де вдома розмістити грошове дерево

12:34

Пропонували нагороду в $10 тис: хто міг погрожувати вбитому активісту Ганулу

12:24

Путін може прийняти пропозицію Трампа щодо перемир'я: дипломат назвав умову

12:02

До кінця 2025: розкрито сценарій, за якого Європа вступить у війну в Україні

11:40

Майже по всьому кордону: окупанти намагаються прорватись у Сумську область

Огризко: Припинення вогню – це початок кінця РосіїОгризко: Припинення вогню – це початок кінця Росії
11:33

Виросте розміром з кулак: чим підживити часник навесні

11:33

Вихід ЗСУ з Курської області: чи втратить Україна "козир" у переговорах

11:25

Чи проведуть вибори і скасують воєнний стан у разі перемир'я: відповідь ОП

11:23

У центрі Одеси застрелили активіста Дем'яна Ганула - ЗМІ

Реклама
11:02

Режим припинення вогню довго не протримається, Путін не змінить риторики щодо України - Морозов

10:54

Китайський гороскоп на завтра 15 березня: Зміям - брехня, Півням - помилки

10:47

Україна та США будуть тиснути: Сазонов спрогнозував, коли РФ примусять до миру

10:38

Чи хоче Путін миру з Україною: розвідка США дала свою оцінку

10:37

Чи вийде у Трампа припинити вогонь між Україною та РФ до Великодня - ОгризкоВідео

10:07

Майже ні в чому собі не відмовляли: у кого були найвищі зарплати в СРСР

10:05

Дрони СБУ вгатили по складу ракет та газоструктурі РФ: що відомо про атаку

09:50

ЗСУ знайшли спосіб уповільнити просування росіян в Курській області - ISW

09:34

Україна втратила ще одного героя: на фронті загинув відомий блогер та активіст

09:28

Гороскоп на завтра 15 березня: Козерогам - відпочинок, Скорпіонам - прибуток

09:20

Екстрено госпіталізували популярну російську актрису, зірку "Каменська"

Реклама
09:04

Фатальна помилка кулінарів: чому жовтки варених яєць зеленіють

08:43

Колишня Трампа стала зустрічатися з популярним спортсменом

08:41

ЗСУ прорвались на ключовому напрямку: в ISW пояснили, де РФ втрачає позиції

08:15

"Обережний оптимізм": чим закінчилися переговори спецпредставника Трампа в Москві

08:10

Операція "Труба": унікальна ситуація від РФПогляд

07:44

Дістають до тилу РФ: США відновлять постачання Україні бомб GLSDB - Reuters

06:59

Дрони атакували Підмосков'я і НПЗ у Краснодарському краї: спалахнули пожежіВідео

06:10

Трамп влаштував "божевільню в світі"Погляд

06:00

Про цей суп усі забули: дуже смачна шурпа, справжній смак дитинстваВідео

05:30

Перевірте свій IQ: знайдіть заховане в кімнаті серце за 5 секунд

05:30

Дуже затяжний геомагнітний шторм: коли закінчиться сильна магнітна буря

05:04

Носило пів країни: чому в СРСР були популярні золоті зуби

04:32

"Є два напрямки": екс-глава МЗС розповів, як Трамп примусить Путіна до мируВідео

04:00

Експерти закликали посипати сіллю чорний одяг перед пранням: у чому причинаВідео

03:00

Як забрати накип з праски: експерти поділились ефективним способом

02:31

Загроза "здачі територій": Жданов розкрив найгірший сценарій для УкраїниВідео

01:35

Що буде, якщо людина ненадовго відмовиться від цукру: плюси і мінуси

01:30

Велика підлість: на Нікіту Преснякова подав до суду його близький друг

00:48

ЗМІ дізналися, чому Кіта Келлога виключили з мирних переговорів

00:44

"У нас були чудові стосунки": Трамп заговорив про діалог з Кім Чен Ином

Реклама
13 березня, четвер
23:47

"У нас складнощі": екскомік із Кварталу-95 висловився про президента Зеленського

23:42

На фоні переговорів у Москві команда Трампа посилює санкції проти РФ - CBSN

22:58

ЄС пішов на поступки Угорщині для розблокування продовження санкцій проти РФ

22:50

Ісаак Віджраку на весіллі з Ані Лорак розкрив подробиці свого особистого життя

22:39

"Вмикаю мозок": Катерина Усик зізналася, що відбувається в її шлюбі

22:22

Україна представила США свої "червоні лінії": яка переговорна позиція у Києва

22:07

Умови припинення вогню та "нюанси" Путіна: головні новини України (дайджест)

21:58

Лукашенко і Путін пригрозили НАТО ядерною війною і "військовими контрзаходами"

21:39

"Тане, висохла": що відбувається з Аллою Пугачовою

21:37

"Кіркоров, це ти?": Славу Дьоміна не впізнали після екстремального перетворення

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти