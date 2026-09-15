Окупанти відступають: Україна почала масштабну операцію 'Вівальді' на Донеччині

Операція Сил оборони тільки набирає обертів.

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Білецький розповів деталі операції Сил оборони / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив Білецький:

Українські військові почали наступальну операцію на Донеччині

Сили оборони вже мають перші успіхи

Ворог зазнав серйозних втрат в ході української операції

Сили оборони України проводять наступальну операцію "Вівальді". Про це заявив бригадний генерал Збройних сил України, командир Третього армійського корпусу та очільник нового угруповання військ "Центр" Андрій Білецький.

Як повідомили у Третьому армійському корпусі, українські військові зачистили від інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру, а також звільнили Середнє.

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"Підтверджуємо інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області. У режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 км². Ще 10 км² - деокуповано. Нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армій РФ", - йдеться у повідомленні.

Втрати країни-агресора Росії на цьому етапі становлять близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки.

"Одночасно підрозділи безпілотних систем перерізали логістичні маршрути ворога. Внаслідок ударів корпусу російські війська перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України - у Воронезьку область: був згорнутий трубопровід і винесені склади", - додали у Третьому корпусі.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Білецький зазначив, що у відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наступальних дій - вийти до берегів річки Чорний Жеребець, але українська операція називається "Вівальді".

"У Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це - лише перший із них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть", - підсумував військовий.

Які бойові дії планує армія РФ на фронті цієї осені

Главред писав, що за словами командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, Росія наразі не має достатньо сил для масштабного наступу на Київ з боку Білорусі чи Чернігівщини, однак за сприятливих для себе умов може спробувати створити нову локальну загрозу на півночі України.

Північний напрямок може використовуватися Москвою для створення додаткового тиску та примусу України розподіляти обмежені резерви між різними секторами.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Силам оборони, ймовірно, вдалося повернути контроль над майже 200 квадратними кілометрами території під час операції з відрізання окупованого "виступу" над Лиманом.

Лиман / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що на Словʼянському напрямку російським окупантам вдалося розширити зону контролю поблизу села Каленики Краматорського району.

Напередодні стало відомо, що на початку зими Росія за рахунок резервів може спробувати створити "буферну зону" в Сумській і та Чернігівській областях, а також продовжитиме терор Києва.

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Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) - оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

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