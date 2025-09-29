Рус
Читати російською
ЗСУ "засвітили" плани Кремля: яку інформаційну "бомбу" заклала РФ під Ямполем

Руслан Іваненко
29 вересня 2025, 00:15
ЗСУ виявляють і нейтралізують диверсійно-розвідувальні групи, що намагаються проникнути до Ямполя.
ЗСУ спростували чергову фейкову атаку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

  • ЗСУ спростували фейк РФ про "просування" у Ямполі
  • Оборонці зосередили сили та зірвали плани противника

Росія продовжує заявляти про нібито "успіхи" на найгарячіших ділянках фронту. Водночас Збройні сили України спростували черговий фейк про "просування" у районі Ямполя на Донеччині. Про це повідомляє 11 Армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ.

За даними корпусу, російські війська намагаються покращити свої позиції поблизу населеного пункту, однак Сили оборони України своєчасно реагують і "зосередили необхідні сили та засоби, щоб не допустити реалізації цих планів".

відео дня

Фейки та інформаційна кампанія РФ

Військові наголошують, що російська сторона намагається підтримати свої дії неправдивою інформаційною кампанією та поширює повідомлення про нібито успіхи окупантів у Ямполі.

"Це чергова спроба посіяти паніку та дезінформувати населення", – зазначили у армійському корпусі.

Також підкреслюється, що Ямпіль залишається під контролем українських сил. Противник не має тактичних успіхів у цьому районі, а спроби диверсійно-розвідувальних груп інфільтруватися вчасно виявляються та нейтралізуються.

Експерт: РФ цікавлять ресурси, а не території

Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що ключовою метою Росії на Донбасі є не встановлення ідеологічного впливу, а прагнення встановити контроль над природними ресурсами регіону.

За його словами, головний інтерес окупантів полягає у доступі до корисних копалин, а не в реалізації ідей "русского мира" чи захопленні території.

"Запеклі бої в Покровському районі були пов'язані, в першу чергу, з намаганнями росіян взяти під контроль родовища корисних копалин", – наголосив експерт.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зірвали великий наступ РФ. Надмірне залучення сил змусило окупантів вичерпати ресурс і призупинити наступ.

Як писав раніше Главред, українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне.

Нагадаємо, Сили оборони України відкинули підрозділи армії країни-агресора Росії поблизу Толстого на Донеччині, але окупанти мають просування на кількох ділянках області.

Про джерело: 11-й армійський корпус ЗСУ

11-й армійський корпус — загальновійськове оперативно-тактичне з'єднання (об'єднання) у складі Збройних сил України.

Був створений у 2016 році як Корпус резерву і складався з кадрованих з'єднань. Був стратегічним резервом Генерального штабу ЗС України. Із початком російського вторгнення 2022 року був розгорнутий за штатом військового часу.

Хоча законодавчі умови розвитку корпусу резерву існували і раніше, значна організаційна робота в цьому напрямку розпочалась у 2014—2015 роках, після початку війни на сході України. Саме її учасники склали основу оперативного резерву генерального штабу. Wikipedia

