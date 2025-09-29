Окупанти йдуть в обхід: в ISW заявили про проблеми РФ на гарячій ділянці фронту

Армія РФ все ще сподівається на прорив на Донеччині та Дніпропетровщині.

https://glavred.net/front/okkupanty-idut-v-obhod-v-isw-zayavili-o-problemah-rf-na-goryachem-uchastke-fronta-10702157.html Посилання скопійоване

Командування РФ активно перегруповує підрозділи на фронті / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Що повідомили аналітики:

Окупанти продовжують спроби прориву на Донеччині

Переміщення РФ вказують на нестачу особового складу у ворога

Окупаційні війська РФ мають серйозні проблеми з логістикою на Покровському напрямку та нестачу особового складу на Донецько-Дніпропетровському напрямку.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначається, за словами речника угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова, війська РФ на Новопавлівському напрямку продовжують спроби проникнення та обходу українських оборонних позицій невеликими групами і намагаються закріпитися в маленьких населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

відео дня

Коли окупантам стане тяжче просуватися

Полковник зазначив, що відкрита місцевість у вище зазначених районах несприятлива для наступів, і що російським військам буде важко знайти укриття у вітрозахисних смугах, коли почне падати листя.

Чому росіяни переміщують підрозділи на фронті

Трегубов зауважив, що військове командування РФ передислокує підрозділи з півдня України на схід. Важливо зауважити, що раніше вони рухались у пріоритетніші райони або на третю чи четверту лінії оборони на окупованих територіях України. Саме це і може свідчити про те, що Росія страждає від нестачі особового складу.

Як ЗСУ руйнують реалізацію планів противника

Главред писав, що за словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, Новопавлівський напрямок "залишається важким", але Сили оборони України руйнують реалізацію подальшого просування противника.

"У бік Дніпропетровщини зараз сформувалося досить велике вороже угруповання військ, які перетнули кордон і зараз ідуть напружені бойові дії за кілька населених пунктів", - сказав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація на Добропільському напрямку фронту в Донецькій області стабілізується. На цій ділянці ЗСУ готуються брати окупантів в оточення.

Напередодні повідомлялося, що Росія продовжує заявляти про нібито "успіхи" на найгарячіших ділянках фронту. Водночас Збройні сили України спростували черговий фейк про "просування" у районі Ямполя на Донеччині.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Роман Світан заявив про те, що поки російська армія пов'язана боями на східному фронті, на другий фронт у Росії не вистачить сил і засобів.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред