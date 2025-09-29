Українські воїни прорвалися в одну з областей Росії, ворог зазнав втрат - деталі

Військові змогли знищити не лише живу силу противника, але й транспорт.

https://glavred.net/front/ukrainskie-voiny-prorvalis-v-odnu-iz-oblastey-rossii-vrag-pones-poteri-detali-10702220.html Посилання скопійоване

Українські військові навели шороху в тилу противника / Колаж: Главред, фото: facebook.com/usofcom?locale=uk_UA, скріншот з відео

Що повідомили військові:

ССО і розвідники проникли в одну з областей РФ

Під час операції було виявлено ворожий транспорт

Українські воїни знищили особовий склад РФ

Воїни 73 морського центру ССО разом із бійцями ГУР МО провели спеціальні дії в тилу ворога. Про це йдеться у повідомленні Сил Спеціальних Операцій ЗСУ у Telegram.

Українська бойова група провела спеціальну розвідку в одній з областей країни-агресорки Росії. Під час проведення операції противник зазнав втрат у техніці і живій силі.

відео дня

Деталі проведення операції на території РФ

В ССО повідомили, що під час розвідки оператори організували засідку на рухомий транспорт ворога. В результаті злагоджених дій спецпризначенців були знищені троє військовослужбовців РФ та їхній транспорт.

"Після виконання низки задач на території ворога хлопці повернулися до України з документами та зброєю знищеного противника. На згадку також прихопили і автономний датчик руху, якими прикордонна служба ФСБ росії обладнує периметр державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Воїни України не вперше заходять в глибокий тил РФ

Влітку, як писав Главред, диверсійно-розвідувальна група Легіону "Свобода Росії" проникла на більш як 30 кілометрів вглиб тимчасово окупованої Запорізької області до населеного пункту Велика Білозерка.

Там під час проведення операції було виявлено розміщення особового складу підрозділу "Ахмат" і важливі дані про логістику, техніку та командні пункти противника. Противника було ліквідовано.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ЗСУ проводять ряд контрнаступальних дій на Добропільському напрямку, які свідчать про можливість створення вже оперативного оточення для російських військовослужбовців.

Згодом головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що українські бійці на Добропільському напрямку взяли російських окупантів в оточення. До того ж, ЗСУ звільнили близько 175 кв. км української території.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що окупаційні війська РФ мають серйозні проблеми з логістикою на Покровському напрямку та нестачу особового складу на Донецько-Дніпропетровському напрямку.

Інші новини:

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред