Окупантів чекає оточення: названо напрямок, де ЗСУ готують великий котел

Марія Николишин
28 вересня 2025, 11:53
Українські захисники стабілізували ситуацію на деяких напрямках фронту.
Окупантів чекає оточення: названо напрямок, де ЗСУ готують великий котел
ЗСУ готують котел для окупантів / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ключові тези:

  • Ситуація на Добропільському напрямку стабілізувалась
  • ЗСУ проводять ряд контрнаступальних дій
  • У котлі може опинитися до півтори тисячі окупантів

Ситуація на Добропільському напрямку фронту в Донецькій області стабілізується. На цій ділянці ЗСУ готуються брати окупантів в оточення. Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі FreeДом.

За його словами, ЗСУ проводять ряд контрнаступальних дій, які свідчать про можливість створення вже оперативного оточення для російських військовослужбовців.

"У можливому котлі може опинитися до півтори тисячі російських військовослужбовців. Щоб не дозволити Силам оборони України замкнути цей котел, російські окупанти намагаються завдавати зустрічні удари, а також підтягують свої резерви", - наголосив він.

Експерт зауважив, що на Добропільському напрямку підрозділи ЗСУ вже деокупували сім населених пунктів, звільнено близько 180 кв. км території.

Окупантів чекає оточення: названо напрямок, де ЗСУ готують великий котел
Добропілля / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку

Снєгирьов також додав, що українські захисники стабілізували ситуацію в районі міста Родинське, яке знаходиться недалеко від Покровська.

Він підкреслив, що через Родинське проходить ключова логістична траса.

"Це єдина асфальтована дорога, по якій Сили оборони України проводять ротацію особового складу, підвозять боєкомплекти та вивозять поранених", - уточнив він.

Крім того, ЗСУ мають тактичні успіхи в напрямку села Разіне, яке знаходиться поруч з Родинським.

"Це дає можливість зняти загрозу встановлення контролю над цією ключовою логістичною частиною", - підсумував Снєгирьов.

Окупантів чекає оточення: названо напрямок, де ЗСУ готують великий котел
Покровськ / Інфографіка: Главред

Де окупанти можуть наступати

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук вважає, що Росія за наявних ресурсів та без мобілізації здатна проводити лише одну стратегічну наземну операцію.

На його думку, це може бути виключно на Донбасі чи якомусь іншому напрямку.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт Ігор Романенко сказав, що Новопавлівський напрямок "залишається важким", але Сили оборони України руйнують реалізацію подальшого просування противника.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що на Запорізькому напрямку окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються активізувати наступ поблизу населеного пункту Степногірськ. Ворог при цьому застосовує хитру тактику.

Крім того, Сили оборони взяли під вогневий контроль газорозподільну трубу у Куп'янську. Нею війська країни-агресорки Росії намагаються вийти в місто.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

