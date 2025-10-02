Бої вже серед будинків: боєць зізнався, чи зможуть росіяни захопити Купʼянськ

Військовий наголосив, що операції у місті ведуться дуже акуратно.

Бої за Купʼянськ / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, deepstatemap

Головне із заяви військового:

У Куп’янську зараз точаться запеклі бої

Окупантам важко просуватися серед будинків

Повного захоплення міста наразі немає

У Купʼянську Харківської області точаться запеклі бої, але загрози повного захоплення міста ворогом зараз немає. Про це заявив начальник відділення об’єднаної вогневої підтримки 115-ї ОМБР Олег (Мартин) в ефірі Київ24.

Він наголосив, що противнику важко просуватися серед будинків.

"Треба розуміти, що це населений пункт. І ведення бойових дій в населеному пункті дуже відрізняється. Противник не може так швидко пересуватися, як полем чи посадками. Йому це тяжко робити, бо багато будинків. Що наші позиції можуть бути в будь-якому місці, що їхні", - йдеться у повідомленні.

За його словами, через це бої ведуться дуже акуратно і обережно.

"Я думаю, що ми зможемо все втримати, відбити і продовжити ефективно нищити ворога", - зауважив боєць.

Плани РФ на Куп'янськ

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук заявив, що росіянам потрібен Куп'янськ з двох причин.

"Щоб, по-перше, зрізати нашу логістику на Лиманському напрямку, яка зараз дуже важлива. По-друге, і що головне — контроль над Куп’янськом дає перевагу у використанні рокадної залізниці, що простягається уздовж лінії фронту від Харкова до Луганщини, і дозволяє маневрувати силами", - зауважив він.

Експерт також додав, що головне для росіян у Куп'янському районі – не сам Куп'янськ, а Куп'янськ-Вузловий.

Купʼянськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, офіцер батальйону "Свобода" бригади Нацгвардії "Рубіж" Андрій Іллєнко заявив, що літня наступальна кампанія Росії перейшла в осінню фазу, і битва за Донбас триває з новою інтенсивністю.

Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов вважає, що російські окупанти планують зосереджувати свій наступ на двох напрямках - Покровському та Добропільському.

Водночас, пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Червона Калина" Максим Бакулін сказав, що ситуація на Покровському напрямку різко змінюється через складні погодні умови, зокрема сильний вітер та нестабільне небо.

Київ24 — український комунальний телевізійний канал, заснований 1995 року.

