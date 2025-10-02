Бої вже серед будинків: боєць зізнався, чи зможуть росіяни захопити Купʼянськ

Головне із заяви військового:
- У Куп’янську зараз точаться запеклі бої
- Окупантам важко просуватися серед будинків
- Повного захоплення міста наразі немає
У Купʼянську Харківської області точаться запеклі бої, але загрози повного захоплення міста ворогом зараз немає. Про це заявив начальник відділення об’єднаної вогневої підтримки 115-ї ОМБР Олег (Мартин) в ефірі Київ24.
Він наголосив, що противнику важко просуватися серед будинків.
"Треба розуміти, що це населений пункт. І ведення бойових дій в населеному пункті дуже відрізняється. Противник не може так швидко пересуватися, як полем чи посадками. Йому це тяжко робити, бо багато будинків. Що наші позиції можуть бути в будь-якому місці, що їхні", - йдеться у повідомленні.
За його словами, через це бої ведуться дуже акуратно і обережно.
"Я думаю, що ми зможемо все втримати, відбити і продовжити ефективно нищити ворога", - зауважив боєць.
Плани РФ на Куп'янськ
Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук заявив, що росіянам потрібен Куп'янськ з двох причин.
"Щоб, по-перше, зрізати нашу логістику на Лиманському напрямку, яка зараз дуже важлива. По-друге, і що головне — контроль над Куп’янськом дає перевагу у використанні рокадної залізниці, що простягається уздовж лінії фронту від Харкова до Луганщини, і дозволяє маневрувати силами", - зауважив він.
Експерт також додав, що головне для росіян у Куп'янському районі – не сам Куп'янськ, а Куп'янськ-Вузловий.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, офіцер батальйону "Свобода" бригади Нацгвардії "Рубіж" Андрій Іллєнко заявив, що літня наступальна кампанія Росії перейшла в осінню фазу, і битва за Донбас триває з новою інтенсивністю.
Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов вважає, що російські окупанти планують зосереджувати свій наступ на двох напрямках - Покровському та Добропільському.
Водночас, пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Червона Калина" Максим Бакулін сказав, що ситуація на Покровському напрямку різко змінюється через складні погодні умови, зокрема сильний вітер та нестабільне небо.
