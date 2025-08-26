Рус
"Літній бліцкриг" Путіна здувся: аналітик розповів, як ЗСУ змінили хід кампанії

Руслан Іваненко
26 серпня 2025, 23:15
Росіяни прорвалися в Покровськ, але за три тижні втратили всі підрозділи через контратаки українських сил.
Кремль не зміг реалізувати плани наступу на півночі та півдні, отримавши лише мінімальні територіальні здобутки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • Літній наступ РФ в Україні провалився
  • Окупанти не змогли захопити Покровськ
  • Плани Кремля на півночі та півдні зірвано

Літній наступ російських військ в Україні зазнав провалу – більшість планів Москви, запланованих на період із квітня по серпень 2025 року, не вдалося реалізувати. Про це повідомив військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

За його словами, основною метою окупантів було захоплення Покровська Донецької області. У серпні російським підрозділам вдалося прорватися до міста, проте за три тижні вони були знищені або потрапили в полон.

Невдачі на півночі та півдні

"На північному напрямку плани Володимира Путіна зі створення "поясу безпеки" в Чернігівській, Сумській та Харківській областях також зірвалися: під контролем Росії опинилося менше 70 кілометрів території вздовж кордону. На півдні, у Херсонській та Запорізькій областях, фронт залишився стабільним, і Кремль змушений був фактично відмовитися від планів наступу", – йдеться в матеріалі.

Українські удари дронами по РФ

Паралельно Україна посилила удари безпілотниками по нафтопереробних заводах у РФ. Атаки відбуваються на відстані до 1200 км углиб території.

За оцінками експертів, із початку року вдалося вивести з ладу близько 17% потужностей російських НПЗ, що призвело до зростання цін і дефіциту палива в самій Росії.

Позиція України

У BILD зазначають, що за літо окупанти захопили близько 0,3% території України – приблизно 1800 кв. км. Тим часом президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна готова до обговорення перемир’я, але не до капітуляції, як того вимагає Кремль.

"Перш за все, реорганізація української армії наводить лад у лавах. Серед росіян же, навпаки, спостерігається певна втома. Проте взимку, коли земля промерзне, а листя опаде з дерев, що знизить захист від безпілотників, росіяни можуть спробувати знову перейти в наступ", – заявив військовий експерт BILD Густав Грессель.

Інтенсивність російського наступу до осені – думка ексрета

Російські війська зараз ведуть активні бойові дії на кількох напрямках фронту, однак утримувати нинішній темп наступу вони зможуть лише до осені. Таку оцінку дав речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

За його словами, інтенсивність операцій ворога збережеться, ймовірно, до жовтня, після чого з’являться суттєві труднощі. "Далі почнуться проблеми навіть не стільки з особовим складом, скільки з умовами, за яких їм буде трохи не так зручно підтримувати ту інтенсивність, що вони мають зараз", – зазначив Трегубов.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські бійці успішно контратакували в Донецькій області. Звільнено три села - Михайлівка, Зелений Гай і Володимирівка.

Крім того, уперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська зайшли на територію Дніпропетровської області. Тривають бої в районі населених пунктів Запорізьке та Новогеоргіївка.

Нагадаємо, що 25 серпня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському напрямку. Бої продовжуються також на Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

