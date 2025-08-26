Рус
Росіяни прорвалися в нову область України - що кажуть в ЗСУ

Руслана Заклінська
26 серпня 2025, 17:36
Українські військові стримують наступ окупантів, розповіли в Генштабі.
Російські війська вперше зайшли на територію Дніпропетровщини / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 152 окрема єгерська бригада

Що відомо:

  • Окупанти вперше зайшли на територію Дніпропетровської області
  • Бої точаться в районах сіл Запорізьке та Новогеоргіївка
  • Генштаб заперечує інформацію про окупацію обох населених пунктів

Уперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська зайшли на територію Дніпропетровської області. Тривають бої в районі населених пунктів Запорізьке та Новогеоргіївка. Про це повідомили в ОСУВ "Дніпро".

"Так, росіяни зайшли та намагаються закріпитися. Українські військові б'ються, щоб втримати позиції", - сказав речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі Суспільному.

В Генштабі ЗСУ наголосили, що кордоні Донецької та Дніпропетровської областей тривають запеклі бої. Сили оборони України зуміли зупинити просування російських загарбників і продовжують утримувати під контролем село Запорізьке, попри всі спроби ворога його захопити.

Водночас активні бойові дії точаться в районі села Новогеоргіївка. За даними військових, наші воїни завдають противнику значних втрат й щодня знищують окупантів десятками.

"Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Раніше аналітичний проєкт DeepState заявив, що російські війська окупували села Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області.

ОСУВ "Дніпро" / Інфографіка: Главред

Для чого росіяни рвуться до Дніпропетровщини

Окупанти намагаються закріпитися на адмінкордоні Донеччини та Дніпропетровщини. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов зазначив, що росіяни просуваючись на кількох напрямках, але зазнають значних втрат.

За його словами, останні три тижні найінтенсивніші бої точаться на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

"На Покровському та Новопавлівському напрямках - справжнє загострення. Це елемент літньої кампанії й тиску, на який росіяни, власне, дали основне своє зусилля останнім часом. Особливо Покровський напрямок, особливо їх спроба зайти між Покровськом та Костянтинівкою", - розповів Трегубов.

На Новопавлівському напрямку окупанти прагнуть закріпитися в прикордонних районах між Донеччиною та Дніпропетровщиною. За словами речника, їхня мета - показати "реальну присутність" у Дніпропетровській області й підтвердити свої заяви, які звучать уже майже місяць.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські бійці успішно контратакували в Донецькій області. Звільнено три села - Михайлівка, Зелений Гай і Володимирівка.

Також українські військові мають успішні тактичні просування в районі Мирнограда та на адмінкордоні з Дніпропетровською областю. Це, за словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", створює позитивну перспективу та дозволяє стримувати ворога контратакувальними діями.

Крім цього, 25 серпня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському напрямку. Бої продовжуються також на Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

