Ворог активізувався на одному з напрямків: у Генштабі повідомили останні новини

Руслан Іваненко
26 серпня 2025, 01:57
Загарбники здійснюють штурми на Покровському напрямку, але українські захисники тримають оборону.
Українські підрозділи стримують наступ ворога та завдають втрат особовому складу і техніці противника / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Читайте в матеріалі:

  • Скільки атак відбито на різних напрямках фронту
  • Де точилися найзапекліші бої 25 серпня
  • Які втрати зазнав ворог під час атак

Протягом 25 серпня Сили оборони України зазнали 136 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Найактивніші дії тривають на Покровському напрямку, де ворог намагався атакувати 43 рази.

"Загалом, від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень. Загарбники завдали 43 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили 1459 дронів-камікадзе та здійснили 2799 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", — повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Дії ворога на окремих напрямках

  • Північно-Слобожанський і Курський — українські військові відбили п’ять штурмових дій ворога. Противник завдав шість авіаударів та 179 обстрілів, з яких п’ять — із реактивних систем залпового вогню.
  • Куп’янський — шість штурмових дій у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового, дві атаки тривають.
  • Лиманський — ворог атакував 17 разів поблизу Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Новоселівки, Зеленій Долині та у бік Ямполю і Серебрянки; українські захисники відбивають дев’ять атак.
  • Сіверський — ворог один раз намагався прорватися в районі Федорівки.
  • Краматорський — 13 бойових зіткнень, триває бій у районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок і Предтечиного.
  • Торецький — шість атак в районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.
  • Покровський — 43 атаки в районах Никанорівки, Маяка, Миролюбівки, Новоекономічного, Родинського, Гродівки, Сухого Яру, Лисівки, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Горіхового та Дачного; деякі бої досі тривають.
Покровськ / Инфографика: Главред

Втрати ворога

Сили оборони завдають значних втрат окупантам: "Сьогодні на Покровському напрямку знешкоджено 142 окупанти, з яких 86 — безповоротно. Знищено 18 одиниць автомобільного транспорту, сім безпілотних літальних апаратів, два пункти управління БПЛА та три укриття для особового складу. Також значно пошкоджено артилерійську систему та засіб РЕБ противника".

  • На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак ворога; ще чотири бої тривають.
  • На Гуляйпільському триває бій у районі Малинівки, а на Оріхівському ворог двічі намагався просунутися.
  • На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатні спроби наступу та відійшов після втрат.

Масштаби окупаційних сил на Покровському напрямку

Російських окупантів на Покровському напрямку удвічі більше, ніж населення міста до війни. За підрахунками, цієї кількості військових вистачило б для захоплення середньої європейської країни, повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов:

"Якщо раніше діяло близько 110 тисяч російських військових, а населення Покровська становило 60 тисяч, масштаби концентрації просто вражають. Це виглядає так, ніби ворог зібрав таку силу, щоб взяти середньостатистичну європейську країну".

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше Трегубов зазначив, що російські війська активно наступають на кількох напрямках, проте збереження такого темпу можливе лише до осені, орієнтовно до жовтня. Проблеми виникнуть не через брак особового складу, а через складні умови для підтримки інтенсивності атак.

Нагадаємо, що українські військові мають успішні тактичні просування на Донбасі. Це може значно полегшити ситуацію на відповідних напрямках.

Крім того, підрозділи Сил оборони України можуть залишити Серебрянський ліс через його повне знищення внаслідок бойових дій. Про це повідомив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі Київ24.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

