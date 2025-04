Чи мають ЗСУ успіх у Курській і Бєлгородській областях: деталі від ISW

Коротко:

Війська РФ нещодавно просунулися в Курській області, а у Бєлгородській - тривають бої. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, геолокаційні кадри за 16 квітня показують, що росіяни захопили монастир Святого Миколая на південний захід від Гуєво, що поблизу міжнародного кордону. Втім, деякі російські "воєнкори" стверджували, що Сили оборони України все ще займають Свято-Миколаївський монастир.

Також зазначається, що 16 і 17 квітня тривали бої біля населених пунктів Горналь, Олешня та Гуєво.

Крім того, 17 квітня тривали бої на північному заході Бєлгородської області. Однак, за інформацією ISW, війська РФ не змогли там просунутися.

Аналітики також додали, що за словами російських блогерів, 16 і 17 квітня ЗСУ здійснили контратаку під Поповкою і Демидівкою.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни говорили, що Сили оборони України нещодавно просунулися під Торецьком. Тим часом фіксується просування російських загарбників поблизу Куп'янська, Покровська, Новопавлівки, Великої Новосілки, Торецька, на заході Запорізької області.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що армія країни-агресорки Росії пішла у масований штурм на Запорізькому напрямку. Окупанти застосували більше трьох сотень військових, 40 одиниць техніки і три танки.

Командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський повідомляв, що окупаційна армія країни-агресорки Росії безперервно намагається прорвати українську оборону на Харківському напрямку. Надважкі бої зокрема тривають в районі Дворічного.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.