В боях потопили найбільший корабель з часів Другої світової - що відомо

США змогли потопити іранський корабель-носій дронів "Шахід Бахман Багері", який є найбільшим військовим судном, потопленим із часів Другої світової.

США затопили найбільший корабель з часів Другої світової / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

США вдалось знищити найбільший після Другої світової війни корабель

Йдеться про іранський авіаносець, який переробили з контейнеровоза

На початку операції "Епічна лють" Сполучені Штати знищили іранський авіаносець "Шахід Бахман Багері", який вважався найбільшим бойовим кораблем, потопленим із часів Другої світової війни. Про це повідомило видання Welt.

"Він був гордістю ісламської революційної гвардії в її військово-морських силах: "Шахід Бахман Багері" був першим у світі кораблем-носієм бойових дронів. Він міг перевозити вертольоти, невеликі кораблі, ракети та дрони. З водотоннажністю близько 42 000 тонн це найбільший військовий корабель, потоплений з часів Другої світової війни", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що німецький лінкор "Бісмарк", знищений у 1941 році, мав водотоннажність понад 50 тисяч тонн, тоді як флагман Чорноморського флоту РФ "Москва", який Україна потопила у 2022 році, — 11 500 тонн.

За інформацією ЗМІ, корабель отримав назву на честь Бахмана Багері — командира Корпусу вартових Ісламської революції, який загинув в Іраку у 1997 році.

"Це переобладнаний вантажний корабель: колишній "Perarin", контейнеровоз довжиною 240 метрів і шириною 32 метри з максимальною швидкістю 20-22 вузли, тобто близько 40 км/год. Корабель був побудований у 2000 році компанією Hyundai Heavy Industries у Південній Кореї. Переобладнання контейнеровоза відбулося в період з 2022 по 2024 рік", - зазначається у матеріалі.

У лютому 2025 року судно офіційно презентували за участю командувача Революційної гвардії, назвавши його наймасштабнішим морським проєктом в історії Ісламської Республіки. Повідомлялося, що з нього можна було запускати ракети великої дальності, а також розміщувати до 60 безпілотників. Злітно-посадкова смуга довжиною 170 метрів мала нахил і трамплін на носі, подібний до встановленого на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов".

Втім, у західних країнах із самого початку висловлювали сумніви щодо реальної бойової спроможності "Шахід Бахман Багері", оскільки він був переобладнаним контейнеровозом без належного бронювання. Такий підхід дозволив Ірану зекономити на створенні нового носія безпілотників, однак корабель не був повноцінним авіаносцем для експлуатації винищувачів і не міг зрівнятися за ударною потужністю з класичними авіаносцями.

"Іран також не мав достатньо суден супроводу для захисту відносно повільного "Шахід Бахман Багері". За допомогою добре спланованої атаки ракетами або підводними човнами США могли у найкоротший час знищити військовий корабель", - резюмується у матеріалі.

Як війна в Ірані вплине на Росію - думка експерта

Як писав Главред, ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та дестабілізація ситуації в країні завдають серйозного удару по позиціях Росії. Іран був одним із головних постачальників дронів і балістичних ракет для російської армії, однак операція США та Ізраїлю фактично перекреслює подальшу співпрацю в цьому напрямку. Про це в інтерв’ю Главреду заявив керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він зазначив, що саме Іран на початковому етапі повномасштабної війни допоміг Росії масово забезпечити свої війська "шахедами", які згодом були модернізовані та отримали назву "Герань". Ці дрони стали символом ірано-російської співпраці проти України, однак тепер, на його думку, цій взаємодії може бути покладено край.

"Для Росії настають справді важкі часи. Адже спочатку у Венесуелі усунули друга Путіна – Мадуро, з яким у Росії були чудові стосунки, бо завдяки венесуельській нафті вона заробляла. Перед тим прибрали російського друга Асада у Сирії, де Росія, як їй здавалося, закріпилася на віки, але довелося піти. Зараз зникає черговий друг Росії – Іран. На черзі, найімовірніше, Куба, потім – Нікарагуа. Отже, ключові російські партнери у світі, які реально могли чимось допомагати Росії, методично прибираються з політичної карти", - сказав Огризко.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Війна проти Ірану - останні новини за темою

Нагадєамо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати заявили, що з початку операції "Епічна лють" було знищено 17 іранських кораблів і один підводний човен. Про це повідомив командувач Центрального командування США адмірал Бредлі Купер.

Тим часом Рада аятол визначила наступником верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї — сина Алі Хаменеї.

У Вашингтоні наголошують, що не мають наміру втягуватися в затяжну війну. За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, одна з ключових цілей операції "Епічна лють" полягає в тому, щоб змусити Тегеран остаточно відмовитися від намірів створити ядерну зброю.

Про джерело: Die Welt Die Welt - німецька щоденна громадсько-політична газета, що належить видавництву Axel Springer Verlag та є однією із найвпливовіших ЗМІ країни. Поширюється у 130 країнах, має аудиторію понад 670 тисяч читачів. Контент газети орієнтований на інформаційні та аналітичні матеріали. До найпопулярніших тем, що розглядаються у "ДіВельт", належать: політика, фінанси та спорт, пише Вікіпедія.

