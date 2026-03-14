ЗСУ зірвали наступ росіян на двох ключових напрямках: в ISW оцінили ситуацію

В той час росіяни не досягли нових тактичних успіхів.

ЗСУ просунулися на двох важливих ділянках

Головне:

Українські сили мають територіальні успіхи на фронті

Бійці ЗСУ просунулися на напрямках Костянтинівка - Дружківка та Новопавлівка

Українські воїни продовжують зривати плани російських окупантів щодо весняно-літнього наступу. Попри чисельну перевагу противника та постійний тиск, Сили оборони успішно відкидають ворога з позицій.

Останнім часом бійці ЗСУ просунулися відразу на кількох ділянках фронту. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, українські військові досягли успіху в тактичному районі Костянтинівка - Дружківка, що на Донеччині, а саме в південній частині Костянтинівки. Про це свідчать геолоковані кадри за 12 березня.

Паралельно Сили оборони протидіють підготовці російської артилерії на Костянтинівському напрямку.

Костянтинівка - Дружківка / Мапа ISW

Крім того, українські сили утримали позиції або просунулися на Новопавлівському напрямку. За даними ISW, геолоковане відео, опубліковане 12 березня, демонструє присутність бійців ЗСУ у центральній частині Новопавлівки, що на Дніпропетровщині. Це спростовує заяви російської сторони про їхнє просування у цьому населеному пункті.

Новопавлівський напрямок / Мапа ISW

Для чого насправді Кремль вимагає Донецьк: думка експерта Депутат України від фракції "Голос", полковник СБУ Роман Костенко вважає, що Росія піднімає питання про можливу здачу Україною територій Донецької області не з метою завершення війни, а для того, щоб зберегти ресурси і перекинути їх на інші ділянки фронту. За його словами, у разі тимчасової зупинки бойових дій у Донецькій області РФ може зосередити зусилля на південному напрямку. "З моєї точки зору, це буде південь, тому що якщо вони навіть зараз зупиняться в Донецькій області, то не можуть існувати, і їх флот не може існувати в умовах того, що у нас є вихід до Чорного моря", – зазначив Костенко в ефірі Українського радіо.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, арсмія РФ має територіальні успіхи на території Сумської області. Окупанти просунулись на південь від Яблунівки Юнаківської громади. Площа захопленої території складає близько 5 км². Таким чином, "червона зона" з позначкою "окуповано" у цьому районі збільшилася з 239,79 км² до 244,25 км².

Крім того, війська РФ протягом останніх тижнів помітно активізували наступальні дії на Запорізькій ділянці фронту. Інтенсивність атак там уже подекуди перевищує рівень боїв у районі Покровська, який тривалий час залишався одним із найгарячіших.

Нагадаємо, росіяни активізувались у прикордонних районах Сумської області, однак, за оцінкою українських військових, досягти там довготривалого успіху їй навряд чи вдасться. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Константиновка / Инфографика: Главред

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

