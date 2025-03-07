Ситуація на Курщині критична, росіяни рвуться в Сумську область, - DeepState

Ви дізнаєтеся:
- Ситуація для ЗСУ в Курській області погіршується з кожним днем
- Що задумали росіяни
Російські війська накопичуються в селі Новеньке в Сумській області поруч із курським плацдармом ЗСУ.
Моніторинговий проєкт DeepState повідомляє, що наразі на кордоні областей і в районі села склалася критична і складна ситуація.
За їхньою інформацією, росіяни наразі збирають сили та намагаються рухатися на Басівку, за якою відкриється шлях на ККП "Суджа", з метою фізичного перекриття логістики, яка йде з Юнаківки.
"Ворог переважає кількісно, і це створює свої труднощі", - йдеться в повідомленні.
Також аналітики кажуть, що в напрямку села Журавка українським бійцям певною мірою вдається стримувати росіян, які б спроби вони там не робили.
Зазначається, що між Журавкою і селом Новеньке у військ РФ є більший успіх і там вони пробують рухатися по посадках, заходячи на територію Сумської області. Українські військові намагаються не пропустити їх далі.
Також повідомляється, що росіяни активізувалися на правому фланзі Курського угруповання військ Сил оборони, в районі села Курилівка біля державного кордону з Сумською областю. Мета така сама - вихід на додатковий контроль логістики.
"Як це все закінчиться - невідомо. На жаль, у нас є часто повторювана звичка "не помічати проблеми, які в перспективі переростають у погані наслідки". Яка цьому причина - невідомо... Бійці Сил оборони на місцях докладають максимальних зусиль, щоб, насамперед, зупинити просування ворога, перервати їхнє накопичення з подальшим їхнім відтісненням", - додали в DeepState.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив, що на Покровському напрямку російські війська вже стикаються з серйозними проблемами. При цьому навіть на власній території, в Курській області, Росія веде контрнаступальну кампанію вкрай повільно - це триває майже сім місяців.
Раніше в Forbes писали про те, що українські війська контратакують на сході і просунулися на Торецькому напрямку в Донецькій області.
ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.
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