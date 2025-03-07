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Ситуація на Курщині критична, росіяни рвуться в Сумську область, - DeepState

Сергій Кущ
7 березня 2025, 18:48
789
Росіяни активізувалися і перевершують ЗСУ в живій силі та дронах.
Що відбувається в курській області
Що відбувається в Курській області / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Ситуація для ЗСУ в Курській області погіршується з кожним днем
  • Що задумали росіяни

Російські війська накопичуються в селі Новеньке в Сумській області поруч із курським плацдармом ЗСУ.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомляє, що наразі на кордоні областей і в районі села склалася критична і складна ситуація.

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За їхньою інформацією, росіяни наразі збирають сили та намагаються рухатися на Басівку, за якою відкриється шлях на ККП "Суджа", з метою фізичного перекриття логістики, яка йде з Юнаківки.

"Ворог переважає кількісно, і це створює свої труднощі", - йдеться в повідомленні.

Також аналітики кажуть, що в напрямку села Журавка українським бійцям певною мірою вдається стримувати росіян, які б спроби вони там не робили.

Зазначається, що між Журавкою і селом Новеньке у військ РФ є більший успіх і там вони пробують рухатися по посадках, заходячи на територію Сумської області. Українські військові намагаються не пропустити їх далі.

Ситуація в Курській області
Ситуація в Курській області / Фото: скріншот

Також повідомляється, що росіяни активізувалися на правому фланзі Курського угруповання військ Сил оборони, в районі села Курилівка біля державного кордону з Сумською областю. Мета така сама - вихід на додатковий контроль логістики.

"Як це все закінчиться - невідомо. На жаль, у нас є часто повторювана звичка "не помічати проблеми, які в перспективі переростають у погані наслідки". Яка цьому причина - невідомо... Бійці Сил оборони на місцях докладають максимальних зусиль, щоб, насамперед, зупинити просування ворога, перервати їхнє накопичення з подальшим їхнім відтісненням", - додали в DeepState.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив, що на Покровському напрямку російські війська вже стикаються з серйозними проблемами. При цьому навіть на власній території, в Курській області, Росія веде контрнаступальну кампанію вкрай повільно - це триває майже сім місяців.

Раніше в Forbes писали про те, що українські війська контратакують на сході і просунулися на Торецькому напрямку в Донецькій області.

ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

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