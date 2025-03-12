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"РФ відступає із Харківської, ми - з Курської": експерт розкрив сценарій обміну

Даяна Швець
12 березня 2025, 13:49
1116
Військовий аналітик розповів, чому РФ не могла залишити захоплені території добровільно.
'РФ відступає із Харківської, ми - з Курської': експерт розкрив сценарій обміну
РФ втрачала території під ударами ЗСУ, а не обмінювала, вважає експерт / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот карти DeepState

Що сказав Шейтельман:

  • Росіяни не виводили війська з України – вони тікали
  • Будь-які обміни територіями можливі лише після війни

Відомий політтехнолог і військовий аналітик Михайло Шейтельман відповів на запитання, чи можливий сценарій, за якого Україна залишає територію Курської області, а Росія у відповідь виходить, наприклад, із Харківщини. На його думку, територіальні поступки стають можливими лише після припинення вогню.

"Росіяни не виходили з Київської області. Російські військові частини були розгромлені під Києвом і тікали звідти під вогнем. Виводяться війська - це коли припиняється вогонь і мир, і тоді виводяться війська. Я був присутній під час цієї операції, вона проходила буквально в мене під вікнами, і це була втеча російських військ з-під Києва, що супроводжувалася масованими обстрілами системами "Град" у спину росіянам, які відступали. Тому не було ніякого виведення російських військ. Це путінська брехня", - заявив експерт в інтерв'ю Главреду.

Окрім цього, за словами Шейтельмана, російські війська не "виводилися" з Харківської чи Миколаївської областей – вони були знищені або змушені відступити через тиск ЗСУ.

"Як і в Сумській області. Тому поки що жодного разу не було ніякого обміну територіями, ніяких домовленостей на війні не було. Мало того, таких домовленостей на війні не буває. Не буває такого, що під час війни ми навіщось обмінялися територіями. А в чому сенс під час війни ними обмінюватися? Ну, припустімо: вони відступають із Харківської, а ми - з Курської. А ми завтра знову підемо в Курську, правильно ж? Це ж територія військових дій", - каже Шейтельман.

На думку експерта, будь-які обміни територіями відбуваються вже після припинення вогню. Як приклад він навів Другу Карабаську війну 2020 року.

"Згадайте, другу Карабаську війну 2020 року - Азербайджан прорвав оборону Вірменії, і Вірменія погодилася на те, щоб відступити із семи азербайджанських областей, які були окуповані. Але відступили після припинення вогню, а не під час війни, коли туди-сюди бігаємо під вогнем. Тому всі ці обміни - вони тільки після війни. Зараз про що можна розмовляти?!", - резюмував Шейтельман.

Дивіться інтерв'ю з експертом Михайлом Шейтельманом:

Що відбувається на Курщині - останні новини

Главред з посиланням на Forbes писав про те, що деякі українські бригади вийшли з Курської області. Ситуація склалась так, що основна частина українських підрозділів, включно з найбільш боєздатними бригадами, повернулась на територію України, здійснивши організовану евакуацію з Курська.

DeepState також писав про критичну ситуацію на Курщині. За даними ресурсу, росіяни активізувалися і перевершують ЗСУ в живій силі та дронах.

Своєю чергою 10 березня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виступив з заявою, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ контрольована та перебуває під контролем Сил оборони України.

Більше думок експертів:

Хто такий Михайло Шейтельман

Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант.

Народився 1968 року в Ленінграді. У 1989 році, після повернення з радянської армії, зайнявся бізнесом. 1991 року закінчив відділення аеродинаміки Ленінградського політехнічного інституту. Паралельно займався КВК і був комісаром будзагону. Того ж року емігрував до Ізраїлю, жив у кібуці, навчався в Університеті ім'я Бар-Ілана на відділенні математики.

Свою кар'єру він розпочав інженером-програмістом у компанії Nortel. У 1999 році заснував своє перше рекламне агентство в Ізраїлі, яке орієнтувалося на російськомовну цільову аудиторію. Відтоді він обіймав керівні стратегічні та творчі посади. Займався продюсуванням, організацією шоу, концертів та гастролей.

З 1996 року займається політтехнологіями. Був радником російського олігарха Бориса Березовського.

Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як Російський єврейський конгрес.

У 2015 році був стратегічним радником передвиборчого штабу партії "Наш дім Ізраїль", в результаті чого міністром оборони призначили лідера партії Авігдора Лібермана.

Працював стратегічним консультантом і членом правління низки міжнародних холдингів та інвестиційних груп.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.

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