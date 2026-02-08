Рус
Кремль готує новий масштабний наступ і може вдарити на кількох напрямках - ISW

Дар'я Пшеничник
8 лютого 2026, 08:54
За оцінками експертів, Росія планує розгорнути масштабні наступальні операції на півдні та сході України в літній період.
Кремль готується до нового етапу війни проти України / Колаж: Главред, фото: wikipedia, ГУР Міноборони

Головне з новини:

  • В ISW зазначають, що Кремль готує літній наступ на кількох напрямках
  • РФ бракує резервів для заявленого масштабного наступу
  • Ймовірні удари РФ: Слов’янськ-Краматорськ, Оріхів-Запоріжжя

Росія може перейти до нового етапу війни проти України, готуючи одночасні наступальні дії на кількох напрямках. Про це свідчать останні оцінки Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував рішення російського військового керівництва.

Аналітики вважають, що Кремль планує масштабні операції на півдні та сході України вже влітку 2026 року. Для цього Москва продовжує формувати стратегічні резерви - процес, який триває щонайменше з минулого року. Підготовка до нового наступу, за висновками ISW, демонструє відсутність у РФ будь-якого наміру переходити до політичного врегулювання.

Попри амбіції, російська армія стикається з низкою критичних обмежень. Експерти наголошують, що наявних резервів може не вистачити для реалізації заявлених планів. Крім того, РФ продовжує зазнавати значних втрат особового складу, а темпи поповнення живої сили залишаються недостатніми для тривалих наступальних кампаній.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець раніше припускав, що новий масштабний наступ може стартувати наприкінці квітня 2026 року. За його словами, головні удари можуть бути спрямовані на напрямки Слов’янськ-Краматорськ або Оріхів-Запоріжжя.

У найближчі місяці російські війська, ймовірно, намагатимуться зайняти вигідні позиції перед активною фазою літньої кампанії.

Водночас ISW зазначає, що наразі російські підрозділи здебільшого виконують тактичні завдання і не демонструють значних оперативних успіхів. Це ставить під сумнів здатність Кремля реалізувати масштабний наступ у заявлені терміни.

Оріхів / Інфографіка: Главред

Можливість наступу РФ на Запоріжжя

Командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі говорив, що Росія не має сил та можливостей зараз проводити наступальні дії в напрямку Дніпра та Запоріжжя, але артилерія окупантів знаходиться вже надто близько до обласних центрів.

"Якщо в зоні доступу є житлові квартали, росіяни вестимуть вогонь по мирному населенню. Тож небезпека полягає в тому, що райони, розташовані ближче до лінії зіткнення та в зоні досягнення артилерії, обстрілюватимуться Росією", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявляв, що окупанти зосередили увагу на Запорізькому напрямку. Уже зараз ворог "нависає" над Оріховим, мав тактичні просування біля Степногірська, а для самого Запоріжжя зростає загроза обстрілів з артилерії.

Начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий сказав, що російські війська просунулися на півночі Мирнограда та Покровська Донецької області, зайнявши панівні висоти.

Заступник голови офісу президента Павло Паліса говорив, що плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога існують окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

