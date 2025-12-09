Графіки відключень світла можуть скоротити: які рішення готує уряд

Уряд обговорив подальші кроки для відновлення енергосистеми.

Відключення світла в Україні

Головне із заяви Свириденко:

В Україні діють три черги графіків відключень світла

Уряд працює над скороченням вимкнень електроенергії

Готуються рішення, щоб спрямувати електроенергію до побутових споживачів

Наразі по всій Україні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Але уряд працює над тим, щоб скоротити тривалість вимкнень та забезпечити більше електроенергії для населення. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Працюємо над скороченням їхньої (графіків відключень, - ред.) тривалості. Готуємо низку рішень Уряду, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів", - йдеться у повідомленні. відео дня

Вона також розповіла про координаційну нараду за участі віце-премʼєра Олексія Кулеби, в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу Президента України Віктора Микити та голови "Укренерго" Віталія Зайченка.

"Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми", - підсумувала Свириденко.

Скорочення відключень світла

Глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко говорив, що ситуація в енергосистемі України після чергової масованої атаки країни-агресорки Росії залишається складною, але цілком контрольованою.

За його словами, шанс на зменшення кількості годин відключень електроенергії в Україні є. Зараз над цим працює уряд та представники місцевих влад.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, в Укренерго говорили, що у вівторок, 9 грудня, у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки наразі не діють.

Відомо, що графіки погодинних відключень у вівторок будуть діяти з 00:00 до 23:59. Обсяг відключень в областях - від 2 до 4 черг.

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявляв, що за сприятливого розвитку ситуації графіки вимкнень електропостачання діятимуть протягом усієї зими й можуть бути скасовані лише на початку квітня.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

