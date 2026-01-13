Рус
РФ пошкодила два енергооб'єкти, без світла 47 тис. сімей: коли повернуть світло в Одесі

Анна Ярославська
13 січня 2026, 11:25
443
Бригади приступили до аварійно-відновлювальних робіт після дозволу від рятувальників і військових.
Атака на енергооб'єкти, Одеса
Руйнування енергооб'єктів в Одесі значні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/dtekoem, ДСНС

Коротко:

  • Внаслідок атаки серйозно пошкоджено два енергооб'єкти в Одесі
  • Ремонт потребуватиме часу
  • Співробітники ДТЕК приступили до аварійно-відновлювальних робіт

Під час нічної атаки 13 січня окупанти пошкодили в Одесі два енергетичні об'єкти ДТЕК.

Через обстріли без електропостачання залишаються близько 47 тисяч сімей.

"Руйнування значні, відновлення вимагає часу", - повідомили в ДТЕК.

Бригади приступили до аварійно-відновлювальних робіт після дозволу від рятувальників і військових. Фахівці в першу чергу виконують огляд обладнання, розбирають завали, після – ремонтують.

"Робимо все можливе, щоб якомога швидше повернути світло в кожен будинок", - додали в компанії.

ворожа атака істотно пошкодила два енергетичні об'єкти ДТЕК в Одесі
Ворожа атака пошкодила два енергетичні об'єкти ДТЕК в Одесі / Фото: facebook.com/dtekoem

Атака на Одесу в ніч на 13 січня - що відомо

Як писав Главред, минулої ночі армія РФ атакувала Одесу. Відомо про 5 постраждалих. Голова Одеської ГВА Лисак повідомив, що ворог атакував житлові будинки, лікарню, дитячий садок і школу в центральній частині міста. Зараз на місцях розгорнули оперативні штаби, активно працюють комунальні служби.

Прессекретар ДСНС Одеської області Марина Аверіна повідомила, що внасідок ворожої атаки постраждали шість цивільних осіб. Зокрема, чоловіки 67, 61, 37 і 34 років, а також жінки 65 і 46 років. Двох постраждалих доставили до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами вчинення військових злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Одеську і Дніпропетровську області 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську і Дніпропетровську області 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область 13 січня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область 13 січня фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки атаки на Україну 13 січня

За даними Повітряних сил, з вечора 12 січня та вночі російські війська запустили по території України майже 300 дронів і десятки ракет різних типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО. Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет і 48 ударних БПЛА на 24 локаціях.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що основною метою ворожого удару була енергетика - генерація та підстанції.

В ніч на 13 січня під ударом опинився і Харків - ударний дрон типу "Шахед" влучив у дитячий санаторій та термінал "Нової пошти" в передмісті. За попередніми даними, в результаті атаки загинули 4 людини, ще 6 - постраждали.

Через складну ситуацію в енергосистемі в Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії. Причини запровадженя обмежень - ракетно-дронова атака на енергооб'єкти, сильний мороз та наслідки негоди в Київській області.

Окупанти готують нову атаку - монітори

Росія готується завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Окупанти запланували передислокацію стратегічних бомбардувальників.

Як повідомив 13 січня моніторинговий канал Є Радар, упродовж дня заплановано передислокацію:

  • 6 Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Оленя"/"Енгельс";
  • 3 Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Біла".

"Ймовірно, основний напрямок удару – цілі на Заході України", – йдеться в повідомленні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

23:58

Євробачення-2026: стала відома дата виступу України

23:46

Поширена помилка садівників: яке укриття троянд може знищити кущі до весниВідео

23:16

Олена Мозгова поділилася рідкісним фото батька її старшої доньки

