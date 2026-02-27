Погода дивуватиме: що принесе антициклон в Україну

Температура повітря у багатьох областях підвищиться до +13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Погода в Україні найближчими вихідними буде теплою та сонячною. Про це розповідає синоптикиня Наталка Діденко.

Вночі ще триматимуться невеликі морози, але вдень буде плюсова температура повітря. Найтепліше буде на території західних та південних областей. Там температура повітря підвищиться до 10-13 градусів тепла.

"Причому у суботу навіть на півдні буде свіжіше, ніж на заході. На решті території України у денні години температура повітря коливатиметься в межах 0+6 градусів. Ночі очікуються з невеликим морозом", - пише Діденко.

Прогноз погоди в Україні / фото: meteoprog

На погоду в Україні впливатиме антициклон. Завдяки цього у більшості областей 28 лютого та 1 березня буде сонячна і суха погода.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 27 лютого, в Україні буде без опадів і місцями сонячно, завдяки впливу антициклону Heiko. Температура вночі очікується -1…-6°, вдень від -2 до +4°, на півдні та заході +2…+6°.

Також у п'ятницю, 27 лютого, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Місцями очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Крім того, у березні в Тернопільській області очікується тепліша за норму погода: середня температура +3…+9 °C, опади в межах норми (39 мм). Можливі грози, сильний вітер, ожеледь та мокрий сніг.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

