Долар і євро раптово пішли у круте піке: новий курс валют на 2 березня

НБУ встановив курс, який свідчать про помітне посилення гривні на початку березня.

https://glavred.net/economics/dollar-i-evro-vnezapno-poshli-v-krutoe-pike-novyy-kurs-valyut-na-2-marta-10744631.html Посилання скопійоване

Курс валют в Україні на 2 березня / / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 2 березня

На скільки подешевшв євро

Скільки коштуватиме злотий 2 березня

На понеділок, 2 березня, Національний банк України помітно зміцнив офіційний курс гривні щодо основних іноземних валют. Долар США, євро та польський злотий синхронно подешевшали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара встановлено на рівні 43,10 грн/дол., що нижче за показник п'ятниці, 27 лютого (43,21 грн/дол.). Таким чином, американська валюта втратила в ціні близько 11 копійок.

відео дня

Євро подешевшав до 50,87 грн/євро проти 51,02 грн/євро станом на 27 лютого. Європейська валюта втратила 15 копійок у вартості.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43.07/43,10 грн/дол., а євро - 50,83/50,85 грн/євро.

Курс злотого на 2 березня

Польський злотий також здав позиції відносно української гривні. Його курс на понеділок становить 12,04 грн, тоді як у п'ятницю він коштував 12,08 грн. Падіння склало 4 копійки.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют найближчим часом – прогноз

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, березень і квітень будуть переважно сприятливими для гривні. Блокування кредиту ЄС поки що не створює відчутного тиску на валютний ринок. Експерт зазначає, що з настанням потепління активізуються аграрії та фермери, що забезпечить додаткову пропозицію валюти.

Щодо євро, готівковий курс прогнозується в межах 51,0-51,5 грн, а на міжбанківському ринку він навряд чи опуститься нижче 50,5 грн. Водночас долар США очікується на рівні 43,25-43,75 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на 27 лютого Нацбанк України незначно змінив офіційний курс гривні. Долар подешевшав до 43,21 грн, євро зріс до 51,02 грн, а польський злотий - до 12,08 грн.

Валютні резерви НБУ у 2026 році залишатимуться на високому рівні завдяки очікуваним у другому кварталі траншам від ЄС та МВФ. За словами економіста Олександра Хмелевського, у держбюджеті закладено середньорічний курс 45,7 грн/дол., тож Національний банк може проводити плавну девальвацію гривні.

Як повідомляв Главред, членкиня правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що через тиск на долар на світовому ринку та достатні резерви України гривня у короткостроковій перспективі може дещо зміцнитися або залишатися в межах вузького діапазону.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред