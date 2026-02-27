Графіки послаблять для всіх: названо терміни покращення ситуації зі світлом

Що сказав Коваленко:
- З квітня ситуація зі світлом може покращитися
- Про повне скасування графіків відключень наразі мова не йде
Ситуація в енергосистемі України залишається складною. У більшості областей діють графіки відключень електроенергії, а через нові атаки країни-агресорки Росії деякі споживачі залишаються без світла на довгий період часу.
Однак ситуація може покращитися вже весною, зокрема для Києва, Дніпра та Дніпропетровської області. Про це в етері День.LIVE розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
Коли в Україні можуть покращитися графіки відключень
Вже у березні-квітні дефіцит в енергосистемі зменшиться та почне працювати сонячна генерація. Тому графіки відключень, за словами Коваленка, покращаться для усіх регіонів.
"Квітень це такий місяць, коли у нас найбільша генерація вже є, гідро працює на досить високу потужність, працює вже сонячна генерація, а наше споживання максимально низьке", - пояснив він.
При цьому про повне скасування графіків відключень Коваленко наразі не поспішає говорити, адже пошкодження генерації дуже масштабні.
Коли в Україні можуть повністю скасувати відключення - думка експерта
Главред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, погодинні відключення електроенергії можуть зникнути у квітні-травні.
Однак взимку та влітку графіки відключень діятимуть й застосовуватимуть щонайменше ще три роки. А все тому, що в Україні практично немає жодного без пошкоджень.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 27 лютого у більшості регіонів України діятимуть обмеження на споживання електроенергії. Зокрема у Дніпрі та Дніпропетровській області очікується від двох до чотирьох відключень на добу.
Раніше у Черкасиобленерго повідомили, що обмеження діятимуть у п'ятницю в області через наслідки регулярних ворожих обстрілів і наслідків попередніх масштабних ракетно-дронових ударів по енергетиці.
Раніше повідомлялося, що у Києві для кожного будинку складено індивідуальний графік, тому час відсутності світла може відрізнятися навіть між сусідніми вулицями в одному районі.
Про персону: Сергій Коваленко
Сергій Коваленко - громадський діяч, генеральний директор YASNO з січня 2022 року. Раніше був директором з розвитку "Нової пошти", головою наглядової ради Post Express та головою правління ATF Bank (Казахстан).
