В Україні хочуть заборонити Roblox: чому в дітей виникає небезпечна залежність

В Україні можуть заблокувати популярну дитячу гру Roblox через загрозу національній безпеці та здоров’ю дітей.

https://glavred.net/techno/v-ukraine-hotyat-zapretit-roblox-pochemu-u-detey-voznikaet-opasnaya-zavisimost-10744595.html Посилання скопійоване

В Україні пропонуують заборонити Roblox / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Головне:

У Верховній Раді закликали заборонити платформу для ігор Roblox

Причиною є загроза національній безпеці та здоров’ю дітей

Наразі офіційних рішень щодо обмеження ще не ухвалено

Народний депутат Владлен Неклюдов звернувся до Верховної Ради України з пропозицією заборонити доступ дітей до ігрової платформи Roblox, назвавши її "латентною загрозою національній безпеці".

За словами Неклюдова, платформа нібито використовується для "зомбування" та маніпуляцій дітьми.

відео дня

"Я зараз буду говорити про дуже шкідливу і небезпечну платформу Roblox, яка була створена з метою зомбування, маніпулювання нашими дітьми. Я навіть вважаю, що це загроза, латентна загроза національної безпеки. Вони потрапили в полон до цієї секти педофілів, цим кураторам, які маніпулюють, які знищують свідомість наших дітей", - сказав Неклюдов.

Зазначається, що реальні інциденти вже неодноразово підтверджували ці побоювання. Відомі випадки, коли підлітків нібито підманювали через ігрові чати безпосередньо перед викраденням, а агресивні погрози всередині ігрового процесу ставали підставою для відкриття кримінальних справ. Через ці критичні порушення безпеки кілька генеральних прокурорів США вже подали судові позови проти компанії Roblox.

Нардеп також заявив, що ставить Україні за приклад інші країни, які, за його словами, забороняли або обмежували Roblox, зокрема Туреччину та Китай.

Заборона Telegram в Україні - новини по темі

Як раніше писав Главред, повноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила про необхідність блокування месенджера Telegram в Україні. За її словами, ця платформа залишається одним із ключових каналів поширення ворожих наративів і пропаганди, а тому держава має розглянути можливість обмеження доступу.

Нагадаємо, в Україні обмежили використання Telegram для українських військових і держслужбовців. Згідно з рішенням Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), використання Telegram обмежується в органах державної влади, військових формуваннях і на об'єктах критичної інфраструктури.

Читайте також:

Про ресурс: Roblox Roblox – популярна онлайн-платформа та система створення ігор (віртуальна пісочниця), що дозволяє користувачам грати в мільйони ігор, створених іншими користувачами, або розробляти власні за допомогою Roblox Studio. Вона працює на ПК, мобільних пристроях та консолях, базуючись на ідеях спілкування та творчості.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред