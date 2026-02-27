Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Техно та IT

В Україні хочуть заборонити Roblox: чому в дітей виникає небезпечна залежність

Інна Ковенько
27 лютого 2026, 15:51
В Україні можуть заблокувати популярну дитячу гру Roblox через загрозу національній безпеці та здоров’ю дітей.
В Україні пропонуують заборонити Roblox
В Україні пропонуують заборонити Roblox / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Головне:

  • У Верховній Раді закликали заборонити платформу для ігор Roblox
  • Причиною є загроза національній безпеці та здоров’ю дітей
  • Наразі офіційних рішень щодо обмеження ще не ухвалено

Народний депутат Владлен Неклюдов звернувся до Верховної Ради України з пропозицією заборонити доступ дітей до ігрової платформи Roblox, назвавши її "латентною загрозою національній безпеці".

За словами Неклюдова, платформа нібито використовується для "зомбування" та маніпуляцій дітьми.

відео дня

"Я зараз буду говорити про дуже шкідливу і небезпечну платформу Roblox, яка була створена з метою зомбування, маніпулювання нашими дітьми. Я навіть вважаю, що це загроза, латентна загроза національної безпеки. Вони потрапили в полон до цієї секти педофілів, цим кураторам, які маніпулюють, які знищують свідомість наших дітей", - сказав Неклюдов.

Зазначається, що реальні інциденти вже неодноразово підтверджували ці побоювання. Відомі випадки, коли підлітків нібито підманювали через ігрові чати безпосередньо перед викраденням, а агресивні погрози всередині ігрового процесу ставали підставою для відкриття кримінальних справ. Через ці критичні порушення безпеки кілька генеральних прокурорів США вже подали судові позови проти компанії Roblox.

Нардеп також заявив, що ставить Україні за приклад інші країни, які, за його словами, забороняли або обмежували Roblox, зокрема Туреччину та Китай.

Заборона Telegram в Україні - новини по темі

Як раніше писав Главред, повноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила про необхідність блокування месенджера Telegram в Україні. За її словами, ця платформа залишається одним із ключових каналів поширення ворожих наративів і пропаганди, а тому держава має розглянути можливість обмеження доступу.

Нагадаємо, в Україні обмежили використання Telegram для українських військових і держслужбовців. Згідно з рішенням Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), використання Telegram обмежується в органах державної влади, військових формуваннях і на об'єктах критичної інфраструктури.

Читайте також:

Про ресурс: Roblox

Roblox – популярна онлайн-платформа та система створення ігор (віртуальна пісочниця), що дозволяє користувачам грати в мільйони ігор, створених іншими користувачами, або розробляти власні за допомогою Roblox Studio. Вона працює на ПК, мобільних пристроях та консолях, базуючись на ідеях спілкування та творчості.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Верховна Рада комп'ютерні ігри
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Погода дивуватиме: що принесе антициклон в Україну

Погода дивуватиме: що принесе антициклон в Україну

16:33Синоптик
Буде +12: Україну раптово накриває весняне потепління

Буде +12: Україну раптово накриває весняне потепління

16:07Синоптик
Графіки послаблять для всіх: названо терміни покращення ситуації зі світлом

Графіки послаблять для всіх: названо терміни покращення ситуації зі світлом

15:52Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

Удари по Росії тепер під питанням: США оголосили демарш Україні, що зміниться

Удари по Росії тепер під питанням: США оголосили демарш Україні, що зміниться

"Без цього миру не буде": Віткофф назвав ключову умову угоди щодо України

"Без цього миру не буде": Віткофф назвав ключову умову угоди щодо України

Останні новини

16:35

Економіка тріщить по швах, росіян чекають продукти за талонами - Новак

16:33

Погода дивуватиме: що принесе антициклон в Україну

16:21

"Хворий і божевільний": Трамп різко відповів Роберту Де Ніро

16:17

"Тендітна і стильна": Катерина Осадча похвалилася мамою-красунею

16:11

Слово "представляти" вживають неправильно - як сказати українськоюВідео

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 роціВ Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
16:07

Буде +12: Україну раптово накриває весняне потепління

16:06

Чи можна насправді зберігати вершкове масло у морозилці: відповідь знають одиниці

15:52

Графіки послаблять для всіх: названо терміни покращення ситуації зі світлом

15:51

В Україні хочуть заборонити Roblox: чому в дітей виникає небезпечна залежність

Реклама
15:45

Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

15:33

Бутси adidas: кожен рух має значення! новини компанії

15:27

Чоловік переночував у готелі і безкоштовно прожив 5 років: хотів стати власникомВідео

15:26

Війна може закінчитись у 2026 році: Зеленський назвав місяць

15:24

Чому 28 лютого не можна підмітати і мити підлоги: яке церковне свято

15:18

"Мій порятунок": Катерина Кухар показала сина, який живе в США

15:06

"Плай" з пісні Яремчука "Незрівняний світ краси": що означає це забуте українське слово

14:56

Виплати стартували: українцям радять перевірити банківські карти

14:20

Чому на вершині Евересту яйце ніколи не звариться: пояснення вчених здивує

14:08

Не падають уві сні: чому коні сплять стоячи

14:03

Почалася нова війна, атаковано ядерний об'єкт - конфлікт між Пакистаном і Афганістаном

Реклама
14:02

"Позбавили Росію зв'язку": Федоров заявив про велику проблему у ворога на фронті

13:58

Дно видно на глибині до 2 метрів: яка мальовнича річка є однією з найчистіших в Україні

13:53

Романтичне змагання Кузнєцової та Парастаєва: "Випробувальний термін" уже на Київстар ТБВідео

13:42

"Мінімум п’ять років життя знищено", – експрокурор САП прокоментував провальну справу НАБУ щодо "Укрзалізниці"

13:41

Вмикати нейтральну передачу на "автоматі" небезпечно - чим ризикують водіїВідео

13:19

"Могла і врізати": розлючена Варум зірвалася на залежного Агутіна

13:11

В Україні почало діяти локальне припинення вогню: деталі від МАГАТЕ

12:42

Встигнути за 3 хвилини: лікарі розповіли, що потрібно робити відразу після душу

12:39

Зарево видно на кілометри: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Луганську, там вирує пожежа

12:36

"Контратакуємо і контрнаступаємо": військовий заявив про важливі зміни на фронті

12:35

Що не варто садити на болотистій ділянці: список ґрунтопокривних рослин

12:11

Рівненщину різко пригріє: синоптики назвали точну дату потепління

12:06

Їх всі люблять - у які дати народжуються найпривабливіші люди

12:04

Чому не можна підмітати у свято 28 лютого - суворі прикмети

12:02

Українські обереги: як вишивка та мотанка захищали дім і родину

11:59

Жінка довірилася незнайомцю: через кілька хвилин вона отримала $1 млн

11:55

"Досить годувати Москву": економіст передбачив Росії сценарій розпаду СРСР

11:50

Старший син Бреда Пітта відмовився від зіркового батька — що стало причиною

11:41

В Україні викрили схему "заробітку" 50 мільйонів на ремонті ТЕС - ОГПФото

11:31

Все у вогні, був повторний удар: РФ атакувала готель в СумахФото

Реклама
11:25

Жінкам на Січ вхід заборонено: де і чому козаки ховали своїх дружинВідео

11:09

Росіяни атакували Харків: є влучання у навчальний заклад - перші деталі

11:00

З березня пенсії зростуть, але не у всіх: кому з українців не пощастить

10:50

Кому категорично не можна їсти чорний хліб: дієтологи здивували відповіддю

10:39

"Війна триватиме як мінімум доти": Новак сказав, коли армія РФ зупиниться

10:37

"Заборонене кохання": Денисенко висловилася про свої таємні стосунки

10:23

Британських і французьких десантників можуть відправити в Україну - The Telegraph

10:16

Морозів не бояться: які овочі, дерева і квіти можна садити у березніВідео

09:56

Росіяни атакували Одещину: зруйновано дитсадок, є поранені, серед них дитинаФото

09:40

Чи здасть Україна Донбас: Зеленський поставив крапку в питанні поступки територіями

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти