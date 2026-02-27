Рус
Буде +12: Україну раптово накриває весняне потепління

Ангеліна Підвисоцька
27 лютого 2026, 16:07
Погода в Україні на вихідних буде спокійною та сухою.
погода
Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Погода в Україні протягом вихідних буде достатньо теплою та спокійною. У більшості регіонів не буде опадів чи сильного вітру. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

В Україні буде мінлива хмарність, місцями очікуються слабкі тумани. На дорогах та тротуарах утримається ожеледиця.

Погода 28 лютого

У суботу, 28 лютого, буде переважно малохмарна погода. По всій Україні буде суха погода без опадів. На території західних, північних та центральних областей вночі та зранку місцями буде ожеледиця. Вітер буде південний та змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Найтепліше у цей день буде у західних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 6-11 градусів тепла. У центральних та південних областях буде дещо прохолодніше - 2-8 градусів тепла. На півночі та сході буде найхолодніше. Вдень температура повітря підвищиться там лише до +5 градусів, а вночі опуститься до -11 градусів.

погода 28 февраля
Прогноз погоди в Україні 28 лютого / фото: meteoprog

Погода 1 березня

У неділю, 1 березня, буде переважно мінлива хмарність. По всій Україні буде суха погода без опадів. На території північних та центральних областей вночі та зранку місцями буде ожеледиця. У західних, південних та східних областях очікується туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 1-8 м/с.

Найтепліше у цей день буде у західних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 6-12 градусів тепла. У центральних областях буде дещо прохолодніше - 5-10 градусів тепла. На півночі та сході буде найхолодніше. Вдень температура повітря підвищиться там до +6 градусів, а вночі опуститься до -9 градусів.

погода 1 марта
Прогноз погоди в Україні на 1 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 27 лютого, в Україні буде без опадів і місцями сонячно, завдяки впливу антициклону Heiko. Температура вночі очікується -1…-6°, вдень від -2 до +4°, на півдні та заході +2…+6°.

Також у п'ятницю, 27 лютого, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Місцями очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Крім того, у березні в Тернопільській області очікується тепліша за норму погода: середня температура +3…+9 °C, опади в межах норми (39 мм). Можливі грози, сильний вітер, ожеледь та мокрий сніг.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

