Буде +12: Україну раптово накриває весняне потепління

Погода в Україні на вихідних буде спокійною та сухою.

https://glavred.net/synoptic/budet-12-ukrainu-vnezapno-nakryvaet-vesennee-poteplenie-10744604.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

Якою буде погода на вихідних

Де температура повітря підвищиться до +12 градусів

У яких областях буде туман

Погода в Україні протягом вихідних буде достатньо теплою та спокійною. У більшості регіонів не буде опадів чи сильного вітру. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

В Україні буде мінлива хмарність, місцями очікуються слабкі тумани. На дорогах та тротуарах утримається ожеледиця.

відео дня

Погода 28 лютого

У суботу, 28 лютого, буде переважно малохмарна погода. По всій Україні буде суха погода без опадів. На території західних, північних та центральних областей вночі та зранку місцями буде ожеледиця. Вітер буде південний та змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Найтепліше у цей день буде у західних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 6-11 градусів тепла. У центральних та південних областях буде дещо прохолодніше - 2-8 градусів тепла. На півночі та сході буде найхолодніше. Вдень температура повітря підвищиться там лише до +5 градусів, а вночі опуститься до -11 градусів.

Прогноз погоди в Україні 28 лютого / фото: meteoprog

Погода 1 березня

У неділю, 1 березня, буде переважно мінлива хмарність. По всій Україні буде суха погода без опадів. На території північних та центральних областей вночі та зранку місцями буде ожеледиця. У західних, південних та східних областях очікується туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 1-8 м/с.

Найтепліше у цей день буде у західних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 6-12 градусів тепла. У центральних областях буде дещо прохолодніше - 5-10 градусів тепла. На півночі та сході буде найхолодніше. Вдень температура повітря підвищиться там до +6 градусів, а вночі опуститься до -9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 27 лютого, в Україні буде без опадів і місцями сонячно, завдяки впливу антициклону Heiko. Температура вночі очікується -1…-6°, вдень від -2 до +4°, на півдні та заході +2…+6°.

Також у п'ятницю, 27 лютого, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Місцями очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Крім того, у березні в Тернопільській області очікується тепліша за норму погода: середня температура +3…+9 °C, опади в межах норми (39 мм). Можливі грози, сильний вітер, ожеледь та мокрий сніг.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред