Пенсію підвищать на 12%: Зеленський анонсував індексацію в березні

В Україні відбудеться чергова щорічна індексація пенсій.

Зеленський анонсував індексацію в березні / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот з відео

В Україні відбудеться масштабна індексація пенсій. Перший етап заплановано вже на березень 2026 року.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, він з прем'єр-міністром Юлією Свириденко обговорили вагомі соціальні кроки, які підготував уряд.

"В Україні відбудеться чергова щорічна індексація пенсій – більш ніж для десяти мільйонів наших людей. Пенсіонери отримають підвищення більш ніж на дванадцять відсотків. Кошти на це передбачені, індексація має відбутися вже зараз, у березні. Незважаючи на всі виклики повномасштабної війни, ми щорічно проводимо таку індексацію", – заявив він.

За словами глави держави, щонайменше половину витрат держави і громад українці забезпечують податками.

"Надзвичайно важливо, що у нас є і внутрішні основи стійкості, і наша робота з партнерами, яка забезпечує Україні безпрецедентне зовнішнє фінансування протягом цих років війни", - підсумував Зеленський.

Якою буде пенсія при стажі 40 років

Як писав Главред, у 2026 році українці зможуть оформити пенсію залежно від віку та страхового стажу. Щоб піти на пенсію в 60 років, потрібно мати не менше 33 років роботи. Якщо вибрати 63 роки, достатньо 23 років стажу, а в 65 років — тільки 15.

Розмір пенсії визначається за формулою Пенсійного фонду: зарплата множиться на коефіцієнт страхового стажу. Наприклад, при 40 роках роботи коефіцієнт становить 0,4. Це означає, що пенсія українця з мінімальною зарплатою 8 647 грн складе 3 458 грн, а при середньому заробітку 21 578 грн — 8 631 грн.

У майбутньому українці можуть отримувати не одну, а три пенсії одночасно. Такий підхід Кабмін пропонує ввести в рамках пенсійної реформи. Нова система складатиметься з трьох частин: солідарної пенсії, спеціальної (професійної) пенсії та накопичувальної частини.

