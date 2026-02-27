Температура підскочить до +10 градусів: в Тернопіль йде весняне потепління

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Тернополі у суботу
- Чи очікуються опади на Тернопільщині
Погода в Тернопільській області у суботу, 28 лютого, буде малохмарною, без опадів. На дорогах збережеться ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, вітер завтра буде південного напрямку, 3 – 8 м/с.
Температура повітря у області вночі буде в межах -2…-7 градусів, а вдень підніметься до +2…+7 градусів. Водночас температура по місту вночі становитиме від -3 до -5 градусів, вдень - +4…+6 градусів.
Також в Тернопільській області оголошено перший рівень небезпечності (жовтий) через ожеледицю на дорогах.
Крім того, синоптики додають, що на вихідні область перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску та в теплій повітряній масі.
"Істотних опадів не передбачається, денні максимуми підвищуватимуться до 6 – 10 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.
Погода в Україні на вихідних
Синоптикиня Наталка Діденко заявляла, що погода в Україні найближчими вихідними буде теплою та сонячною.
За її словами, на погоду в Україні впливатиме антициклон. Завдяки цьому у більшості областей 28 лютого та 1 березня буде сонячно і сухо.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що в Україні буде мінлива хмарність, місцями очікуються слабкі тумани. На дорогах та тротуарах утримається ожеледиця.
Синоптики Укргідрометцентру попередили про сніголавинну небезпеку на високогір'ї Закарпатської області. Вона пов'язана із відлигою. 3 рівень небезпечності протримається з 28 лютого до 2 березня.
На Рівненщині впродовж 28 лютого - 2 березня прогнозується тепла та переважно суха погода. В області пануватиме поле підвищеного тиску, що зумовить відсутність істотних опадів.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
