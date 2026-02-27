Економіка тріщить по швах, росіян чекають продукти за талонами - Новак

В Росії вже думають про введення продовольчих карток для російських пенсіонерів.

https://glavred.net/world/ekonomika-treshchit-po-shvam-rossiyan-zhdut-produkty-po-talonam-novak-10744622.html Посилання скопійоване

Падіння рівня життя в РФ / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне із заяви економіста:

Навіть заможним росіянам вже доводиться обмежувати свій споживчий кошик

Не всі розуміють, що зростання цін і падіння рівня життя є прямим наслідком війни

Продукти за талонами – це те, до чого стрімко котиться Росія

Вже всі росіяни відчули на собі руйнівні економічні наслідки війни Росії проти України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, у російському суспільстві зберігається величезна прірва між бідними, яких там переважна більшість, і невеликим прошарком заможних громадян.

відео дня

"Втім, ця різниця між бідними і багатими поступово стирається, але не за рахунок того, що бідні стають багатшими. Навпаки. Ті, хто раніше вважали себе забезпеченими, тепер змушені істотно обмежувати свій споживчий кошик і відмовлятися від звичних товарів і послуг. Все більше росіян мігрують в категорію людей, які змушені ретельно рахувати кожну копійку, балансуючи між доходами і витратами на базові життєві потреби. Це відчувається навіть в багатих містах Росії – Москві і Санкт-Петербурзі", - зауважив він.

Новак додав, що далеко не всі громадяни РФ вибудовують причинно-наслідковий зв'язок і розуміють, що стрімке зростання цін і падіння рівня їхнього життя є прямим наслідком війни, яку їхня країна розв'язала проти України.

"Відсоток росіян, які починають щось розуміти, поступово зростає, але він все ще незначний. Як би там не було, але нинішнього зростання цін недостатньо, щоб спонукати до протестних дій росіян ні у великих містах, ні в глибинці, де рівень життя катастрофічно низький", - говорить економіст.

На його думку, продукти за талонами – це те, до чого стрімко котиться Росія.

"Там повторюється ситуація останніх років Радянського Союзу. Більше того, в деяких російських регіонах вже лунають пропозиції про застосування таких механізмів щодо продуктів харчування. Так, наприклад, там думають про введення продовольчих карток на певні суми для російських пенсіонерів. Тобто місцева влада хоче щомісяця видавати пенсіонерам продовольчі талони на додаток до мізерних пенсій, які зараз майже повністю йдуть на оплату житлово-комунальних послуг. Такі часи в Росії настануть дуже скоро, вони вже стукають у двері росіян", - підсумував Новак.

Дефіцит бюджету в РФ

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА), член ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран говорив, що у 2025 році РФ досягла дефіциту бюджету у майже 6 трлн рублів.

За його словами, це свідчить, що податкова система, навіть з урахуванням підвищення податків, вже себе вичерпала.

"Половину всіх доходів федерального бюджету РФ відправляла на безпеку, оборону та фінансування окупації території України. Зрозуміло, що так довго тривати не може. Жодна з країн, навіть якщо нею керує диктатор, фізично не витримає такого навантаження", - наголосив він.

Проблеми в економіці РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, на четвертий рік повномасштабної війни у країні-агресорці Росії економічна ситуація погіршилась настільки, що Кремль шукає будь-які джерела доходів. Про це свідчить зокрема й те, що РФ конфіскувала рекордні активи на трильйони рублів.

Економіст говорив, що прийнятий бюджет РФ на 2026 рік російській владі доведеться коригувати, оскільки в нього закладені нереалістичні показники доходів.

Крім того, Росія перебуває у найслабшій економічній позиції за останній час, стверджують економісти. Причиною цього стала значна витрата грошових резервів і запозичень, які використовувалися для фінансування військових витрат.

Читайте також:

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред