Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Економіка тріщить по швах, росіян чекають продукти за талонами - Новак

Марія Николишин
27 лютого 2026, 16:35
В Росії вже думають про введення продовольчих карток для російських пенсіонерів.
Економіка тріщить по швах, росіян чекають продукти за талонами - Новак
Падіння рівня життя в РФ / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне із заяви економіста:

  • Навіть заможним росіянам вже доводиться обмежувати свій споживчий кошик
  • Не всі розуміють, що зростання цін і падіння рівня життя є прямим наслідком війни
  • Продукти за талонами – це те, до чого стрімко котиться Росія

Вже всі росіяни відчули на собі руйнівні економічні наслідки війни Росії проти України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, у російському суспільстві зберігається величезна прірва між бідними, яких там переважна більшість, і невеликим прошарком заможних громадян.

відео дня

"Втім, ця різниця між бідними і багатими поступово стирається, але не за рахунок того, що бідні стають багатшими. Навпаки. Ті, хто раніше вважали себе забезпеченими, тепер змушені істотно обмежувати свій споживчий кошик і відмовлятися від звичних товарів і послуг. Все більше росіян мігрують в категорію людей, які змушені ретельно рахувати кожну копійку, балансуючи між доходами і витратами на базові життєві потреби. Це відчувається навіть в багатих містах Росії – Москві і Санкт-Петербурзі", - зауважив він.

Новак додав, що далеко не всі громадяни РФ вибудовують причинно-наслідковий зв'язок і розуміють, що стрімке зростання цін і падіння рівня їхнього життя є прямим наслідком війни, яку їхня країна розв'язала проти України.

"Відсоток росіян, які починають щось розуміти, поступово зростає, але він все ще незначний. Як би там не було, але нинішнього зростання цін недостатньо, щоб спонукати до протестних дій росіян ні у великих містах, ні в глибинці, де рівень життя катастрофічно низький", - говорить економіст.

На його думку, продукти за талонами – це те, до чого стрімко котиться Росія.

"Там повторюється ситуація останніх років Радянського Союзу. Більше того, в деяких російських регіонах вже лунають пропозиції про застосування таких механізмів щодо продуктів харчування. Так, наприклад, там думають про введення продовольчих карток на певні суми для російських пенсіонерів. Тобто місцева влада хоче щомісяця видавати пенсіонерам продовольчі талони на додаток до мізерних пенсій, які зараз майже повністю йдуть на оплату житлово-комунальних послуг. Такі часи в Росії настануть дуже скоро, вони вже стукають у двері росіян", - підсумував Новак.

Дефіцит бюджету в РФ

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА), член ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран говорив, що у 2025 році РФ досягла дефіциту бюджету у майже 6 трлн рублів.

За його словами, це свідчить, що податкова система, навіть з урахуванням підвищення податків, вже себе вичерпала.

"Половину всіх доходів федерального бюджету РФ відправляла на безпеку, оборону та фінансування окупації території України. Зрозуміло, що так довго тривати не може. Жодна з країн, навіть якщо нею керує диктатор, фізично не витримає такого навантаження", - наголосив він.

Проблеми в економіці РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, на четвертий рік повномасштабної війни у країні-агресорці Росії економічна ситуація погіршилась настільки, що Кремль шукає будь-які джерела доходів. Про це свідчить зокрема й те, що РФ конфіскувала рекордні активи на трильйони рублів.

Економіст говорив, що прийнятий бюджет РФ на 2026 рік російській владі доведеться коригувати, оскільки в нього закладені нереалістичні показники доходів.

Крім того, Росія перебуває у найслабшій економічній позиції за останній час, стверджують економісти. Причиною цього стала значна витрата грошових резервів і запозичень, які використовувалися для фінансування військових витрат.

Читайте також:

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Андрій Новак економіка Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гарантії безпеки для України: названо важливу умову щодо угоди з США

Гарантії безпеки для України: названо важливу умову щодо угоди з США

18:19Війна
Вперше з початку війни: в РФ масово оголосили ракетну небезпеку, яка причина

Вперше з початку війни: в РФ масово оголосили ракетну небезпеку, яка причина

17:36Світ
Примусове повернення чоловіків в Україну: у Єврокомісії зробили важливу заяву

Примусове повернення чоловіків в Україну: у Єврокомісії зробили важливу заяву

17:07Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

Кохання на порозі та гроші в дім: кого в березні чекають важливі події

Кохання на порозі та гроші в дім: кого в березні чекають важливі події

Гороскоп на завтра 28 лютого: Дівам - тривога, Стрільцям - неподіване повідомлення

Гороскоп на завтра 28 лютого: Дівам - тривога, Стрільцям - неподіване повідомлення

Останні новини

18:19

Гарантії безпеки для України: названо важливу умову щодо угоди з США

18:05

Собака кладе лапу на людину не просто так: дресирувальниця розкрила справжній сенс жесту

17:42

Туман і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

17:36

Вперше з початку війни: в РФ масово оголосили ракетну небезпеку, яка причинаВідео

17:33

На обкладинках у 76 років: супермодель Твіггі поділилася секретами молодостіВідео

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 роціВ Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
17:25

Як легко позбутися неприємного запаху в холодильнику: прості поради

17:15

Гороскоп Таро на березень 2026: Овнам – кохання, Тельцям – зміни, Близнюкам – успіх

17:07

Примусове повернення чоловіків в Україну: у Єврокомісії зробили важливу заяву

17:03

13 продуктів, що допоможуть краще спати: що саме варто включити в раціон

Реклама
16:47

Долар і євро раптово пішли у круте піке: новий курс валют на 2 березня

16:35

Економіка тріщить по швах, росіян чекають продукти за талонами - Новак

16:33

Погода дивуватиме: що принесе антициклон в Україну

16:21

"Хворий і божевільний": Трамп різко відповів Роберту Де Ніро

16:17

"Тендітна і стильна": Катерина Осадча похвалилася мамою-красунею

16:11

Слово "представляти" вживають неправильно - як сказати українськоюВідео

16:07

Буде +12: Україну раптово накриває весняне потепління

16:06

Чи можна насправді зберігати вершкове масло у морозилці: відповідь знають одиниці

15:52

Графіки послаблять для всіх: названо терміни покращення ситуації зі світлом

15:51

В Україні хочуть заборонити Roblox: чому в дітей виникає небезпечна залежність

15:45

Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

Реклама
15:33

Бутси adidas: кожен рух має значення! новини компанії

15:27

Чоловік переночував у готелі і безкоштовно прожив 5 років: хотів стати власникомВідео

15:26

Війна може закінчитись у 2026 році: Зеленський назвав місяць

15:24

Чому 28 лютого не можна підмітати і мити підлоги: яке церковне свято

15:18

"Мій порятунок": Катерина Кухар показала сина, який живе в США

15:06

"Плай" з пісні Яремчука "Незрівняний світ краси": що означає це забуте українське слово

14:56

Виплати стартували: українцям радять перевірити банківські карти

14:20

Чому на вершині Евересту яйце ніколи не звариться: пояснення вчених здивує

14:08

Не падають уві сні: чому коні сплять стоячи

14:03

Почалася нова війна, атаковано ядерний об'єкт - конфлікт між Пакистаном і Афганістаном

14:02

"Позбавили Росію зв'язку": Федоров заявив про велику проблему у ворога на фронті

13:58

Дно видно на глибині до 2 метрів: яка мальовнича річка є однією з найчистіших в Україні

13:53

Романтичне змагання Кузнєцової та Парастаєва: "Випробувальний термін" уже на Київстар ТБВідео

13:42

"Мінімум п’ять років життя знищено", – експрокурор САП прокоментував провальну справу НАБУ щодо "Укрзалізниці"

13:41

Вмикати нейтральну передачу на "автоматі" небезпечно - чим ризикують водіїВідео

13:19

"Могла і врізати": розлючена Варум зірвалася на залежного Агутіна

13:11

В Україні почало діяти локальне припинення вогню: деталі від МАГАТЕ

12:42

Встигнути за 3 хвилини: лікарі розповіли, що потрібно робити відразу після душу

12:39

Зарево видно на кілометри: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Луганську, там вирує пожежа

12:36

"Контратакуємо і контрнаступаємо": військовий заявив про важливі зміни на фронті

Реклама
12:35

Що не варто садити на болотистій ділянці: список ґрунтопокривних рослин

12:11

Рівненщину різко пригріє: синоптики назвали точну дату потепління

12:06

Їх всі люблять - у які дати народжуються найпривабливіші люди

12:04

Чому не можна підмітати у свято 28 лютого - суворі прикмети

12:02

Українські обереги: як вишивка та мотанка захищали дім і родину

11:59

Жінка довірилася незнайомцю: через кілька хвилин вона отримала $1 млн

11:55

"Досить годувати Москву": економіст передбачив Росії сценарій розпаду СРСР

11:50

Старший син Бреда Пітта відмовився від зіркового батька — що стало причиною

11:41

В Україні викрили схему "заробітку" 50 мільйонів на ремонті ТЕС - ОГПФото

11:31

Все у вогні, був повторний удар: РФ атакувала готель в СумахФото

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти