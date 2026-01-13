Багато постраждалих і руйнувань: Одеса та Дніпропетровщина стали цілями ударів РФ

Росіяни атакували Україну не лише роєм дронів, але й ракетами.

Що відомо про наслідки нічної атаки РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Основне:

Росія атакувала вночі Україну дронами і ракетами

Внаслідок удару по Одесі відомо про 6 постраждалих

На Дніпропетровщині окупанти пошкодили інфраструктуру і поранили людей

У ніч на 13 січня країна-агресорка Росія масовано атакувала Україну. Під удар ворога потрапили і Одещина та Дніпропетровщина. По цих областях росіяни били дронами та ракетами.

Внаслідок ударів РФ відомо про постраждалих та серйозні руйнування. Відповідні служби вже фіксують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення України.

Що відомо про атаку на Одесу

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомив, що Одеса зазнала цієї ночі інтенсивної атаки ворожих безпілотників, внаслідок якої постраждало 6 людей.

Серед постраждалих люди віком від 35 до 68 років. Двоє із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовані, ще чотирьом медичну допомогу надано на місці. Усі перебувають під наглядом лікарів.

"Внаслідок чергового масованого удару пошкоджено енергетичні об’єкти, багатоквартирні житлові будинки та об’єкти соціальної сфери: лікарня, дитячий садок, луна-парк, ліцей, фітнес-центр, а також приватний транспорт", - додав він.

Що відомо про атаку на Дніпропетровщину

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що вночі під ударом ракет та дронів опинилася Зеленодольська громада.

"Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура. А ще – 2 приватні будинки, газогін. Постраждала 69-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості", - йдеться у дописі голови ОВА.

Також російські дрони атакували Васильківську та Солонянську громади. Відомо про одного травмованого та пошкодження будинків, автівки, газогону.

Чи може РФ наростити масштаб атак - думка експерта

Главред писав, що на думку військового експерта Івана Ступака, вже у першому кварталі цього року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць по Україні.

Таким чином, атаки Росії на Україну в новому році стануть більш масованими. І це не залякування, а статистика. Якщо в березні 2024 року РФ за місяць запустила по нас 500 безпілотників, то в кінці грудня 2025-го вона запустила по Україні за одну ніч близько 600 безпілотників. Тому нарощування масованості ударів для Росії не є проблемою.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 13 січня Росія застосувала балістичні ракети та ударні безпілотники проти України. Повітряні сили попередили про загрозу.

Через деякий час у передмісті Харкова прогриміли вибухи. Було зафіксовано влучання "Шахеда" в дитячий санаторій у Шевченківському районі Харкова. На місці спалахнула пожежа.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

А вже вранці 13 січня російська окупаційна армія продовжила завдавати ракетного удару по Україні. За даними ЗС ЗСУ, крилаті ракети рухалися в напрямку Київської області.

