Багато постраждалих і руйнувань: Одеса та Дніпропетровщина стали цілями ударів РФ

Анна Косик
13 січня 2026, 09:28
Росіяни атакували Україну не лише роєм дронів, але й ракетами.
Багато постраждалих і руйнувань: Одеса та Дніпропетровщина стали цілями ударів РФ
Що відомо про наслідки нічної атаки РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Основне:

  • Росія атакувала вночі Україну дронами і ракетами
  • Внаслідок удару по Одесі відомо про 6 постраждалих
  • На Дніпропетровщині окупанти пошкодили інфраструктуру і поранили людей

У ніч на 13 січня країна-агресорка Росія масовано атакувала Україну. Під удар ворога потрапили і Одещина та Дніпропетровщина. По цих областях росіяни били дронами та ракетами.

Внаслідок ударів РФ відомо про постраждалих та серйозні руйнування. Відповідні служби вже фіксують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення України.

Що відомо про атаку на Одесу

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомив, що Одеса зазнала цієї ночі інтенсивної атаки ворожих безпілотників, внаслідок якої постраждало 6 людей.

  • Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Одеську і Дніпропетровську області 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську і Дніпропетровську області 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Одеську область 13 січня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область 13 січня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область 13 січня
    Наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область 13 січня фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Серед постраждалих люди віком від 35 до 68 років. Двоє із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовані, ще чотирьом медичну допомогу надано на місці. Усі перебувають під наглядом лікарів.

"Внаслідок чергового масованого удару пошкоджено енергетичні об’єкти, багатоквартирні житлові будинки та об’єкти соціальної сфери: лікарня, дитячий садок, луна-парк, ліцей, фітнес-центр, а також приватний транспорт", - додав він.

Що відомо про атаку на Дніпропетровщину

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що вночі під ударом ракет та дронів опинилася Зеленодольська громада.

"Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура. А ще – 2 приватні будинки, газогін. Постраждала 69-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості", - йдеться у дописі голови ОВА.

Також російські дрони атакували Васильківську та Солонянську громади. Відомо про одного травмованого та пошкодження будинків, автівки, газогону.

Чи може РФ наростити масштаб атак - думка експерта

Главред писав, що на думку військового експерта Івана Ступака, вже у першому кварталі цього року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць по Україні.

Таким чином, атаки Росії на Україну в новому році стануть більш масованими. І це не залякування, а статистика. Якщо в березні 2024 року РФ за місяць запустила по нас 500 безпілотників, то в кінці грудня 2025-го вона запустила по Україні за одну ніч близько 600 безпілотників. Тому нарощування масованості ударів для Росії не є проблемою.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 13 січня Росія застосувала балістичні ракети та ударні безпілотники проти України. Повітряні сили попередили про загрозу.

Через деякий час у передмісті Харкова прогриміли вибухи. Було зафіксовано влучання "Шахеда" в дитячий санаторій у Шевченківському районі Харкова. На місці спалахнула пожежа.

Багато постраждалих і руйнувань: Одеса та Дніпропетровщина стали цілями ударів РФ
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

А вже вранці 13 січня російська окупаційна армія продовжила завдавати ракетного удару по Україні. За даними ЗС ЗСУ, крилаті ракети рухалися в напрямку Київської області.

Більше новин:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса Дніпропетровська область новини України новини Одеси ракетний удар атака дронів
