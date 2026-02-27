Рус
Британський екс-прем'єр став радником Зеленського - The Independent

Віталій Кірсанов
27 лютого 2026, 19:35
Ріші Сунак прийняв неоплачувану посаду в Міжнародній консультативній раді президента України.
Ріші Сунак став радником Зеленського
Ріші Сунак став радником Зеленського / Колаж: Главред, фото:president.gov.ua

Коротко:

  • Сунак заявив, що для нього велика честь продовжувати підтримку України
  • Сунак взяв участь у першому засіданні ради

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приєднався до Міжнародної консультативної ради при президентові України і допомагатиме в питаннях економічного відновлення країни. Про це повідомляє The Independent.

Згідно з оприлюдненими документами, Сунак прийняв неоплачувану посаду в Міжнародній консультативній раді президента України з питань економічного відновлення країни. Особлива увага приділяється енергетичному сектору, який Київ прагне зміцнити перед наступною зимою.

відео дня

Очікується, що рада об'єднає міжнародних експертів для підтримки як президента України, так і його економічних радників. Серед учасників - колишній віце-прем'єр Канади Христя Фріланд.

Сунак заявив, що для нього велика честь продовжувати підтримку України. Він відзначив мужність і стійкість українського народу, підкресливши, що "сильна Україна необхідна Заходу, а сильна Україна неможлива без стійкої економіки".

За його словами, завдяки людському капіталу, природним ресурсам та інноваційному потенціалу Україна може стати однією з найдинамічніших економік Європи і важливим елементом безпеки на континенті.

Як повідомляє видання, 26 лютого Сунак взяв участь у першому засіданні ради. Серед інших учасників були президент Світового банку Аджай Банга і глава Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

До обговорення також приєдналися представники великих міжнародних компаній, зокрема Siemens, BlackRock, Citigroup і ArcelorMittal.

За інформацією, опублікованою Зеленським у соцмережі X, учасники зустрічі зосередилися на питаннях зміцнення енергетичної стійкості України перед зимовим періодом, а також на розширенні інвестиційних можливостей, включаючи оборонну промисловість.

У публікації зазначається, що масштабні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру в останні місяці серйозно ускладнили ситуацію. Київ звинувачує Москву в спробах використовувати енергетичний фактор як інструмент тиску в умовах холодного клімату.

Призначення до ради стало одним з декількох міжнародних напрямків діяльності Сунака після відходу з посади прем'єра. Він залишається депутатом парламенту Великої Британії, а також співпрацює з низкою великих компаній, включаючи Goldman Sachs, Microsoft і Anthropic.

Володимир Зеленський - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України висловив думку, що є шанс, що війна може завершитися до листопада цього року, тобто до проміжних виборів у США. За словами Зеленського, для цього є "вікно можливостей".

Зеленський заявив, що Росія не може виграти у війні, а Україна не програє, хоча і не може зараз повернути свої території.

Зеленський заявив, що вихід України з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу розділив би суспільство.

Інші новини:

Про особу: Ріші Сунак

Ріші Сунак - британський політик, який обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії з 25 жовтня 2022 року по 5 липня 2024 року.

У 2022 році став першим в історії Великої Британії прем'єр-міністром азіатського походження і наймолодшим главою уряду з 1812 року. Пішов у відставку після поразки Консервативної партії на загальних виборах у липні 2024 року.

Очолював Консервативну партію з жовтня 2022 року до листопада 2024 року.

Керував фінансовою системою країни в період пандемії COVID-19 при Борисі Джонсоні.

27 лютого 2026 року Ріші Сунак став радником президента України Володимира Зеленського.

