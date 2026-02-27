Війна може закінчитись у 2026 році: Зеленський назвав місяць

Президент наголосив на тому, що нині Україна має вікно можливостей для завершення війни цього року.

Війна в Україні може завершитись цього року. Це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю SkyNews. Він вважає, це Київ має такий шанс - завершити війну до осені 2026 року, перед початком проміжних виборів у США.

"Зараз я думаю, що у нас є шанс... Це залежить від цих місяців, від того, чи буде у нас шанс закінчити війну до осені. До виборів, важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то у нас є це вікно можливостей. Зараз це вікно відкрите", - сказав він. відео дня

Водночас без тиску на Москву цього зробити не вдасться. Зеленський переконує, що цей тиск мають посилити США, у яких є можливість покласти край війні.

"Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони самі про себе думають. І я дійсно так вважаю. Вони дійсно можуть чинити тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну", - наголосив Зеленський.

Президент закликав США посилити санкції проти сімей російської "верхівки". До того ж потрібно надати Києву більше сучасної зброї, що також посилить тиск на РФ та змусить Москву сісти за стіл переговорів.

Раніше голова Комітету економістів Україні Андрій Новак в інтерв'ю Главреду сказав, що війна в Україні не закінчиться, поки Путін буде залишатись при владі.

Він переконаний, що Путін не здатний, не хоче і не може зупинити війну, бо втратить все.

"Тому війна триватиме як мінімум доти, доки Путін залишається на чолі Росії", - наголосив економіст.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами керівника ОП Кирила Буданова, ідеологічні засади російської держави залишаються незмінними протягом усієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір домогтися якнайшвидшого завершення війни.

Напередодні стало відомо, що заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни щонайменше до вересня, але, ймовірно, набагато довше.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

