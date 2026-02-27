Рус
Чому 28 лютого не можна підмітати і мити підлоги: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
27 лютого 2026, 15:24
28 лютого не радять підмітати або мити підлогу, щоб випадково не вигнати з дому щастя і здоров'я.
Чому 28 лютого не можна підмітати і мити підлоги
Чому 28 лютого не можна підмітати і мити підлоги / Колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 28 лютого
  • Що можна і не можна робити 28 лютого
  • Прикмети 28 лютого

28 лютого православні віряни вшановують пам'ять святого преподобногосповідника Василія, постувальника Прокопова. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 28 лютого

Преподобний Василій жив у VIII столітті - в один з найскладніших періодів в історії православної церкви, коли розгорілася іконоборська єресь. Цей рух, розпочатий візантійським імператором Левом Ісавром, відкидав шанування святих ікон. За вірність традиціям багато ченців і богословів піддавалися гонінням, ув'язненню і жорстоким тортурам.

відео дня

Василій обрав шлях чернецтва і присвятив себе духовному подвигу: суворому посту, невпинній молитві і усамітненому життю. Разом зі своїм наставником Прокопієм Декаполітом він відкрито виступив проти іконоборства, захищаючи православне вчення про шанування ікон як свідчення віри в Христа.

За свою твердість у вірі подвижники були схоплені і піддані багаторічним тортурам і ув'язненню. Однак ні фізичні страждання, ні тюремні позбавлення не змогли похитнути їх переконань. Їх стійкість стала прикладом істинного сповідання.

Після смерті імператора-іконоборця святого Василія та інших в'язнів звільнили. Він повернувся до монастирського життя, продовжив духовні подвиги, наставляв братію і мирян, зміцнюючи їх у вірі. Василій прославився як суворий постільник і мудрий духовний наставник. Помер він мирно в першій половині VIII століття, залишивши після себе приклад терпіння, любові до Бога і відданості церкві.

Прикмети 28 лютого

  • Птахи активно співають - до теплої весни.
  • Ранковий туман - чекайте дощову весну.
  • Яскраве сонце 28 лютого - весна прийде рано і буде теплою.

Що не можна робити 28 лютого

За народними віруваннями 28 лютого - день, коли слід бути особливо обережними в побуті. Не радять підмітати або мити підлогу, щоб випадково не вигнати з дому щастя і здоров'я. У давнину також намагалися не виходити ввечері без необхідності: день вважався непростим, схильним до невдач, тому від зайвих справ краще відмовитися.

Що можна робити 28 лютого

У цей день віруючі звертаються до святого преподобного Василія, сповідника і постільника, як до покровителя і заступника перед Господом. Його просять про зцілення від хвороб, зміцнення віри, підтримку сімейного щастя і благополуччя. Особливо шанується працьовитість: кожен, хто присвячує цей день праці, може розраховувати на прихильність святого і сприятливий поворот долі.

