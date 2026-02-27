Чому 28 лютого не можна підмітати і мити підлоги: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
28 лютого православні віряни вшановують пам'ять святого преподобногосповідника Василія, постувальника Прокопова. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Яке церковне свято 28 лютого
Преподобний Василій жив у VIII столітті - в один з найскладніших періодів в історії православної церкви, коли розгорілася іконоборська єресь. Цей рух, розпочатий візантійським імператором Левом Ісавром, відкидав шанування святих ікон. За вірність традиціям багато ченців і богословів піддавалися гонінням, ув'язненню і жорстоким тортурам.
Василій обрав шлях чернецтва і присвятив себе духовному подвигу: суворому посту, невпинній молитві і усамітненому життю. Разом зі своїм наставником Прокопієм Декаполітом він відкрито виступив проти іконоборства, захищаючи православне вчення про шанування ікон як свідчення віри в Христа.
За свою твердість у вірі подвижники були схоплені і піддані багаторічним тортурам і ув'язненню. Однак ні фізичні страждання, ні тюремні позбавлення не змогли похитнути їх переконань. Їх стійкість стала прикладом істинного сповідання.
Після смерті імператора-іконоборця святого Василія та інших в'язнів звільнили. Він повернувся до монастирського життя, продовжив духовні подвиги, наставляв братію і мирян, зміцнюючи їх у вірі. Василій прославився як суворий постільник і мудрий духовний наставник. Помер він мирно в першій половині VIII століття, залишивши після себе приклад терпіння, любові до Бога і відданості церкві.
Прикмети 28 лютого
- Птахи активно співають - до теплої весни.
- Ранковий туман - чекайте дощову весну.
- Яскраве сонце 28 лютого - весна прийде рано і буде теплою.
Що не можна робити 28 лютого
За народними віруваннями 28 лютого - день, коли слід бути особливо обережними в побуті. Не радять підмітати або мити підлогу, щоб випадково не вигнати з дому щастя і здоров'я. У давнину також намагалися не виходити ввечері без необхідності: день вважався непростим, схильним до невдач, тому від зайвих справ краще відмовитися.
Що можна робити 28 лютого
У цей день віруючі звертаються до святого преподобного Василія, сповідника і постільника, як до покровителя і заступника перед Господом. Його просять про зцілення від хвороб, зміцнення віри, підтримку сімейного щастя і благополуччя. Особливо шанується працьовитість: кожен, хто присвячує цей день праці, може розраховувати на прихильність святого і сприятливий поворот долі.
