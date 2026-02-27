Рус
"Тендітна і стильна": Катерина Осадча похвалилася мамою-красунею

Христина Трохимчук
27 лютого 2026, 16:17
Ведуча показала миті в колі сім'ї.
Катерина Осадча з мамою
Катерина Осадча - сім'я / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Осадча

Ви дізнаєтеся:

  • Катерина Осадча привітала маму з днем народження
  • Як виглядають батьки Катерини Осадчої

Відома українська ведуча Катерина Осадча показала рідкісні знімки зі своєю родиною і засвітила на них батьків. Публікацію в Instagram зірка присвятила дню народження мами.

У фотопідбірці можна побачити різні моменти теплого і приватного життя Осадчої. Катерина з'являється на знімках з сімейного застілля в новорічні свята, зимової пригоди з мамою на різдвяному ярмарку і літніх прогулянок за містом. На фотографіях також можна побачити чоловіка ведучої Юрія Горбунова і дітей пари — Івана та Данила.

відео дня
Катерина Осадча та Юрій Горбунов з мамою Оленою
Катерина Осадча та Юрій Горбунов з мамою Оленою / фото: instagram.com, Катерина Осадча

Однак головною героїнею поста стала саме мама Катерини — Олена Осадча. Зіркова дочка зворушливо привітала її з днем народження. Осадча згадала, як мама підтримала сім'ю на початку повномасштабного вторгнення.

Як виглядає мама Катерини Осадчої
Як виглядає мама Катерини Осадчої / фото: instagram.com, Катерина Осадча

"Чотири роки тому, коли я вітала маму з днем народження, батьки були під Києвом, не планували виїжджати, і мама сказала — зараз найголовніше вижити, а решта владнається. Пункт перший виконано, значить далі тільки радість у кожному дні і розуміння, що все владнається і ми дочекаємося справедливого миру. Мамо, бажаю тобі миру, радості, натхнення, чекаємо нових картин і смачних пирогів. Будь нам здорова і довгих благословенних років!!!", — написала ведуча.

Олена Осадча з онуком
Олена Осадча з онуком / фото: instagram.com, Катерина Осадча

До слів дружини в коментарях приєднався і Юрій Горбунов.

"З днем народження, Олена Олександрівна! Багато років!", — написав ведучий.

Шанувальники залишилися в захваті від краси мами ведучої і помітили, що Катерина гармонійно поєднала в собі риси обох батьків.

Катерина Осадча з батьками
Катерина Осадча з батьками / фото: instagram.com, Катерина Осадча

"Ви такий мікс мами і тата. Матусю з днем народження"

"Матуся така тендітна і стильна! З днем народження вашу маму, нехай буде здорова і щаслива!"

"Чому наші мами не посміхаються на фото? Помічаю таку тенденцію. Багато років вашій мамі"

Катерина Осадча
Катерина Осадча / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Катерина Кухар захопила підписників рідкісними кадрами зі своїм старшим сином. Подорослішавший Тимур викликав справжній фурор в Instagram: шанувальники артистки обсипали хлопця компліментами, відзначивши його яскраву зовнішність і те, як сильно він подорослішав.

Також між Леонідом Агутіним і Анжелікою Варум сталася публічна сварка на тлі його пристрасті до алкоголю. Відомий ведучий розповів про те, як співачка влаштувала скандал у фойє готелю, який ледь не дійшов до рукоприкладства.

Про особу: Катерина Осадча

Катерина Осадча — українська журналістка, телеведуча і модель. Найбільш відома як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, в 18 років повернулася на територію України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Юрій Горбунов Катерина Осадчая новини шоу бізнесу
