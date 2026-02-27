"Хворий і божевільний": Трамп різко відповів Роберту Де Ніро

Приводом для реакції Трампа стали слова Де Ніро, що прозвучали в подкасті The Best People.

Трамп різко відповів Роберту Де Ніро / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Роберт Де Ніро виступив на заході State of the Swamp у Вашингтоні

Дональд Трамп заявив, що актор має "надзвичайно низький IQ"

Президент США Дональд Трамп публічно розкритикував актора Роберта Де Ніро після його чергових заяв на адресу глави держави. Свою відповідь американський лідер розмістив у соціальній мережі Truth Social. Різка полеміка розгорнулася на тлі альтернативних заходів у Вашингтоні після щорічного звернення до Конгресу. Про це повідомляє The Guardian.

Приводом для реакції Трампа стали слова Де Ніро, що прозвучали в подкасті The Best People. Актор, який давно виступає з критикою президента, заявив, що вважає його "ідіотом" і закликав позбутися його, стверджуючи, що той "зруйнує країну".

Крім того, Де Ніро підкреслив, що не згоден з тим, щоб тільки прихильники руху MAGA асоціювали себе з американським прапором. За його словами, опоненти Трампа також є частиною країни. Пізніше актор виступив на заході State of the Swamp у Вашингтоні, який проходив паралельно із зверненням президента до Конгресу. У своїй промові він назвав Трампа "невдахою" і заявив, що відчуває себе "зрадженим своєю країною".

У відповідь Трамп опублікував емоційне повідомлення в Truth Social, де назвав Де Ніро "хворим" і "божевільним", а також заявив, що той має "надзвичайно низький IQ". Президент також розкритикував конгресвумен Ільхан Омар і Рашиду Тлаїб, які покинули Капітолій після його виступу. За словами Трампа, вони "поводилися неналежним чином" під час офіційного заходу.

У своїй публікації глава держави також згадав телеведучу Розі О'Доннелл, порівнявши стан Де Ніро з нею і заявивши, що актор "не розуміє, що говорить".

Варто зазначити, що протистояння Трампа і Де Ніро триває вже кілька років. Незадовго до президентських виборів 2024 року актор в інтерв'ю журналісту Крісу Уоллесу на платформі HBO Max заявляв, що Трамп і його союзники "не є справжніми республіканцями", а також дозволяв собі різкі висловлювання на адресу політика. При цьому він зазначав, що Камала Харріс, на його думку, виявляє велику чутливість до проблем країни, хоча і може допускати помилки.

Публічна суперечка між президентом і відомим актором стала черговим епізодом їхнього давнього конфлікту, який регулярно виходить у медіапростір.

Хто такий Роберт Де Ніро? Роберт Де Ніро — американський актор, продюсер і режисер. Найбільш відомий своєю роботою в кримінальних фільмах, трилерах і співпрацею з режисером Мартіном Скорсезе. Лауреат премій "Золотий глобус" (1981, 2011) і "Оскар" (1975, 1981), повідомляє Вікіпедія. Відомі фільми за участю Де Ніро: "Хрещений батько 2", "Таксист", "Одного разу в Америці", "Славні хлопці".

