Усик битиметься з легендарним кікбоксером: названо дату і місце поєдинку

Віталій Кірсанов
27 лютого 2026, 21:32
На кону буде стояти титул WBC у надважкій вазі, яким володіє Усик.
Усик битиметься з легендарним кікбоксером
  • Поєдинок відбудеться в суботу, 23 травня, в Гізі (Єгипет)
  • 36-річний Верховен очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC і IBF Олександр Усик проведе бій з легендарним кікбоксером Ріко Верховеном. Про це повідомляє Ring Magazine.

Поєдинок між українським боксером і нідерландським кікбоксером відбудеться в суботу, 23 травня, в Гізі (Єгипет).

відео дня

На кону буде стояти титул WBC у надважкій вазі, яким володіє Усик.

36-річний Верховен очолює рейтинги кращих кікбоксерів світу в суперважкій вазі з 2014 року, він також провів по одному бою в професійному боксі та ММА.

Усик востаннє виходив на ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа і втретє в кар'єрі завоював звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав всі пояси в крузервейте (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі - в хевівейте.

У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 нокаутом) в 24 поєдинках на професійному рингу.

Олександр Усик
Олександр Усик

Як раніше повідомляв Главред, непереможний український боксер Олександр Усик планує провести ще кілька поєдинків перед завершенням професійної кар'єри. Про це чемпіон світу повідомив у коментарі виданню The Ring.

17 січня Олександру Усику виповнилося 39 років. У боксерському співтоваристві періодично з'являються розмови про те, що чемпіон вже досяг вікового порогу і повинен задуматися про завершення кар'єри.

Раніше Усик звернувся до WBC за дозволом добровільно провести захист титулу. В якості суперника український чемпіон розглядав Деонтея Вайлдера.

Про особу: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Кращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н.в.) і The Ring (2022-н.в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

