Усик битиметься з легендарним кікбоксером: названо дату і місце поєдинку

Поєдинок відбудеться в суботу, 23 травня, в Гізі (Єгипет)

36-річний Верховен очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC і IBF Олександр Усик проведе бій з легендарним кікбоксером Ріко Верховеном. Про це повідомляє Ring Magazine.

Поєдинок між українським боксером і нідерландським кікбоксером відбудеться в суботу, 23 травня, в Гізі (Єгипет).

На кону буде стояти титул WBC у надважкій вазі, яким володіє Усик.

36-річний Верховен очолює рейтинги кращих кікбоксерів світу в суперважкій вазі з 2014 року, він також провів по одному бою в професійному боксі та ММА.

Усик востаннє виходив на ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа і втретє в кар'єрі завоював звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав всі пояси в крузервейте (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі - в хевівейте.

У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 нокаутом) в 24 поєдинках на професійному рингу.

Олександр Усик / інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв Главред, непереможний український боксер Олександр Усик планує провести ще кілька поєдинків перед завершенням професійної кар'єри. Про це чемпіон світу повідомив у коментарі виданню The Ring.

17 січня Олександру Усику виповнилося 39 років. У боксерському співтоваристві періодично з'являються розмови про те, що чемпіон вже досяг вікового порогу і повинен задуматися про завершення кар'єри.

Раніше Усик звернувся до WBC за дозволом добровільно провести захист титулу. В якості суперника український чемпіон розглядав Деонтея Вайлдера.

Про особу: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Кращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н.в.) і The Ring (2022-н.в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

