Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

Скандал навколо Берлінале: директора кінофестивалю хочуть звільнити

Віталій Кірсанов
27 лютого 2026, 20:44
Приводом для резонансу стали заяви, що пролунали під час церемонії закриття фестивалю.
Директора Берлінале хочуть звільнити
Директора Берлінале хочуть звільнити / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/firstjewishchannel/

Коротко:

  • Палестинський режисер звинуватив німецький уряд у "співучасті в геноциді в Газі"
  • З критикою Ізраїлю виступила ліванська режисерка Марі-Роуз Оста

У Німеччині розгорівся скандал навколо Берлінського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомляють The Guardian і Variety.

Міністр культури ФРН Вольфрам Ваймер ініціював позачергове засідання наглядової ради компанії KBB, яка відповідає за проведення фестивалю. На зустрічі планується обговорити подальший напрямок розвитку форуму і можливу відставку його директора Тріші Таттл.

відео дня

Приводом для резонансу стали заяви, що пролунали під час церемонії закриття фестивалю. Палестинський режисер Абдалла Аль-Хатіб, отримуючи нагороду за найкращий дебютний фільм "Хроніки з облоги", звинуватив німецький уряд у "співучасті в геноциді в Газі".

З критикою дій Ізраїлю також виступила ліванська режисерка Марі-Роуз Оста, удостоєна "Золотого ведмедя" за короткометражну роботу.

За даними німецьких ЗМІ, додаткове невдоволення викликала фотографія, на якій Таттл позує разом з командою фільму, яка використовує палестинську символіку. Передбачається, що саме сукупність цих факторів могла підштовхнути міністра культури до скликання позачергового засідання.

У самій KBB інформацію про нібито вже прийняте рішення про звільнення директора назвали "фейком" і підкреслили, що жодних кадрових рішень поки не прийнято.

Ситуація швидко набула політичного виміру. Міністр навколишнього середовища Німеччини Карстен Шнайдер демонстративно покинув зал під час виступу Аль-Хатіба, заявивши, що подібні звинувачення є неприйнятними.

З різкою критикою заяв режисерів також виступили посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор і представники Християнсько-соціального союзу.

На захист Тріші Таттл виступила Німецька кіноакадемія, опублікувавши відкритий лист. У ньому підкреслюється, що спірні заяви належали запрошеним авторам, а не керівництву фестивалю. Академія також зазначила, що Берлінале повинен залишатися демократичним майданчиком, відкритим для різних точок зору.

На даний момент остаточне рішення про майбутнє директора фестивалю не прийнято. Однак скандал навколо Берлінале продовжує розвиватися і залишається в центрі суспільної та політичної уваги.

Тріші Таттл очолила фестиваль два роки тому, змінивши Карло Чатріана. Раніше вона керувала Лондонським кінофестивалем. Цього року директор Берлінале заявила, що фестиваль традиційно стає "магнітом для політичних суперечок", але наголошувала на необхідності зберігати баланс між політичними дебатами і підтримкою кіномистецтва.

Новини кіно

Легендарний серіал "Секретні матеріали" ("Цілком таємно") отримає повноцінний перезапуск. Стрімінгова платформа Hulu офіційно замовила пілот нового проєкту. Над ним працює режисер і продюсер Райан Куглер, відомий за фільмом "Грішники".

На Берлінському міжнародному кінофестивалі журналісти запитали у британського актора Каллума Тернера ("Фантастичні тварини", "Володарі повітря"), чи стане він новим агентом 007. І хоча Каллум відреагував з посмішкою, відповіді, на яку чекали шанувальники, не прозвучало.

Читайте також:

Берлінале

Берлінале - один з найпрестижніших і найбільших у світі публічних кінофестивалів, який проходить щорічно в лютому в Берліні з 1951 року. Поряд з Каннами і Венецією, він входить до "великої трійки" головних кінооглядів Європи.

Берлінале відомий своєю політичною спрямованістю, фокусом на арт-хаусному кіно та відкритістю для широкої публіки (продається понад 300 тисяч квитків).

Фестиваль часто піднімає гострі соціальні та політичні теми, а також служить майданчиком для світових прем'єр.

У 2026 році Берлінале пройшов з 12 по 22 лютого.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал Берлінале новини шоу бізнесу новини кіно
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Усик битиметься з легендарним кікбоксером: названо дату і місце поєдинку

Усик битиметься з легендарним кікбоксером: названо дату і місце поєдинку

21:32Спорт
Пенсію підвищать на 12%: Зеленський анонсував індексацію в березні

Пенсію підвищать на 12%: Зеленський анонсував індексацію в березні

21:02Україна
Загроза гуманітарної катастрофи: Лубінець різко відреагував на новий злочин РФ

Загроза гуманітарної катастрофи: Лубінець різко відреагував на новий злочин РФ

20:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

Гороскоп на завтра 28 лютого: Дівам - тривога, Стрільцям - неподіване повідомлення

Гороскоп на завтра 28 лютого: Дівам - тривога, Стрільцям - неподіване повідомлення

Кохання на порозі та гроші в дім: кого в березні чекають важливі події

Кохання на порозі та гроші в дім: кого в березні чекають важливі події

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з папугою за 17 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з папугою за 17 с

Останні новини

21:35

На велику можна не розраховувати: що не можна садити біля капусти

21:32

Усик битиметься з легендарним кікбоксером: названо дату і місце поєдинку

21:27

Кого проклинали українці тисячу років тому: розшифровано написи в Софії КиївськійВідео

21:27

Для чого "бандерівці" видавали комуністичні книги — історик розкрив нюансВідео

21:02

Пенсію підвищать на 12%: Зеленський анонсував індексацію в березні

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 роціВ Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
20:59

Температура підскочить до +10 градусів: в Тернопіль йде весняне потепління

20:50

Блискучий розум і містичне передчуття: три знаки зодіаку відрізняються від інших

20:44

Скандал навколо Берлінале: директора кінофестивалю хочуть звільнити

20:26

Картопля дасть рекордний врожай: що слід обов’язково покласти до лунок під час посадки

Реклама
20:05

Загроза гуманітарної катастрофи: Лубінець різко відреагував на новий злочин РФВідео

20:00

Залишаться інгредієнти для щі та глід: економіст розповів, коли РФ чекає крах

19:35

Британський екс-прем'єр став радником Зеленського - The Independent

19:31

Мати кинула маленького сина одного в горах за непослух: що він накоїв

19:30

В одній області буде небезпечна погода: синоптики оголосили 3 рівень

19:09

Приємний ціновий сюрприз: вартість одного продукту неочікувано полетіла вниз

19:02

Якщо холодильник погано морозить: ось що слід зробити, перш ніж кликати майстра

18:58

Гороскоп Таро на березень 2026: Терезам – підвищення, Скорпіонам – свобода, Стрільцям – прибутокВідео

18:57

Божествені мариновані огірки за годину: швидкий рецепт хрусткої закуски

18:56

Китайський гороскоп на завтра 28 лютого: Зміям - стрес, Козлам - страх

18:51

Клієнт ПриватБанку втратив 20000 грн за раз: що сталось

Реклама
18:27

Водій знайшов у машині незвичайний пристрій після ремонту: що його налякало

18:21

Україна зруйнувала систему наведення "Шахедів" з Білорусі: Флеш розкрив деталі

18:19

Гарантії безпеки для України: названо важливу умову щодо угоди з США

18:05

Собака кладе лапу на людину не просто так: дресирувальниця розкрила справжній сенс жесту

17:42

Туман і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

17:36

Вперше з початку війни: в РФ масово оголосили ракетну небезпеку, яка причинаВідео

17:33

На обкладинках у 76 років: супермодель Твіггі поділилася секретами молодостіВідео

17:25

Як легко позбутися неприємного запаху в холодильнику: прості поради

17:15

Гороскоп Таро на березень 2026: Овнам – кохання, Тельцям – зміни, Близнюкам – успіх

17:07

Примусове повернення чоловіків в Україну: у Єврокомісії зробили важливу заяву

17:03

13 продуктів, що допоможуть краще спати: що саме варто включити в раціон

16:47

Долар і євро раптово пішли у круте піке: новий курс валют на 2 березня

16:35

Економіка тріщить по швах, росіян чекають продукти за талонами - Новак

16:33

Погода дивуватиме: що принесе антициклон в Україну

16:21

"Хворий і божевільний": Трамп різко відповів Роберту Де Ніро

16:17

"Тендітна і стильна": Катерина Осадча похвалилася мамою-красунею

16:11

Слово "представляти" вживають неправильно - як сказати українськоюВідео

16:07

Буде +12: Україну раптово накриває весняне потепління

16:06

Чи можна насправді зберігати вершкове масло у морозилці: відповідь знають одиниці

15:52

Графіки послаблять для всіх: названо терміни покращення ситуації зі світлом

Реклама
15:51

В Україні хочуть заборонити Roblox: чому в дітей виникає небезпечна залежність

15:45

Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

15:33

Бутси adidas: кожен рух має значення! новини компанії

15:27

Чоловік переночував у готелі і безкоштовно прожив 5 років: хотів стати власникомВідео

15:26

Війна може закінчитись у 2026 році: Зеленський назвав місяць

15:24

Чому 28 лютого не можна підмітати і мити підлоги: яке церковне свято

15:18

"Мій порятунок": Катерина Кухар показала сина, який живе в США

15:06

"Плай" з пісні Яремчука "Незрівняний світ краси": що означає це забуте українське слово

14:56

Виплати стартували: українцям радять перевірити банківські карти

14:20

Чому на вершині Евересту яйце ніколи не звариться: пояснення вчених здивує

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти