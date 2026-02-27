Скандал навколо Берлінале: директора кінофестивалю хочуть звільнити

Приводом для резонансу стали заяви, що пролунали під час церемонії закриття фестивалю.

Директора Берлінале хочуть звільнити / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/firstjewishchannel/

Палестинський режисер звинуватив німецький уряд у "співучасті в геноциді в Газі"

З критикою Ізраїлю виступила ліванська режисерка Марі-Роуз Оста

У Німеччині розгорівся скандал навколо Берлінського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомляють The Guardian і Variety.

Міністр культури ФРН Вольфрам Ваймер ініціював позачергове засідання наглядової ради компанії KBB, яка відповідає за проведення фестивалю. На зустрічі планується обговорити подальший напрямок розвитку форуму і можливу відставку його директора Тріші Таттл.

Приводом для резонансу стали заяви, що пролунали під час церемонії закриття фестивалю. Палестинський режисер Абдалла Аль-Хатіб, отримуючи нагороду за найкращий дебютний фільм "Хроніки з облоги", звинуватив німецький уряд у "співучасті в геноциді в Газі".

З критикою дій Ізраїлю також виступила ліванська режисерка Марі-Роуз Оста, удостоєна "Золотого ведмедя" за короткометражну роботу.

За даними німецьких ЗМІ, додаткове невдоволення викликала фотографія, на якій Таттл позує разом з командою фільму, яка використовує палестинську символіку. Передбачається, що саме сукупність цих факторів могла підштовхнути міністра культури до скликання позачергового засідання.

У самій KBB інформацію про нібито вже прийняте рішення про звільнення директора назвали "фейком" і підкреслили, що жодних кадрових рішень поки не прийнято.

Ситуація швидко набула політичного виміру. Міністр навколишнього середовища Німеччини Карстен Шнайдер демонстративно покинув зал під час виступу Аль-Хатіба, заявивши, що подібні звинувачення є неприйнятними.

З різкою критикою заяв режисерів також виступили посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор і представники Християнсько-соціального союзу.

На захист Тріші Таттл виступила Німецька кіноакадемія, опублікувавши відкритий лист. У ньому підкреслюється, що спірні заяви належали запрошеним авторам, а не керівництву фестивалю. Академія також зазначила, що Берлінале повинен залишатися демократичним майданчиком, відкритим для різних точок зору.

На даний момент остаточне рішення про майбутнє директора фестивалю не прийнято. Однак скандал навколо Берлінале продовжує розвиватися і залишається в центрі суспільної та політичної уваги.

Тріші Таттл очолила фестиваль два роки тому, змінивши Карло Чатріана. Раніше вона керувала Лондонським кінофестивалем. Цього року директор Берлінале заявила, що фестиваль традиційно стає "магнітом для політичних суперечок", але наголошувала на необхідності зберігати баланс між політичними дебатами і підтримкою кіномистецтва.

Берлінале Берлінале - один з найпрестижніших і найбільших у світі публічних кінофестивалів, який проходить щорічно в лютому в Берліні з 1951 року. Поряд з Каннами і Венецією, він входить до "великої трійки" головних кінооглядів Європи. Берлінале відомий своєю політичною спрямованістю, фокусом на арт-хаусному кіно та відкритістю для широкої публіки (продається понад 300 тисяч квитків). Фестиваль часто піднімає гострі соціальні та політичні теми, а також служить майданчиком для світових прем'єр. У 2026 році Берлінале пройшов з 12 по 22 лютого.

