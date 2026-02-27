Примусове повернення чоловіків в Україну: у Єврокомісії зробили важливу заяву

Речник Єврокомісії Ламмерт наголосив, що до березня 2027 року всі правила тимчасового захисту залишатимуться чинними.

Чи будуть примусово повертати українців призовного віку додому/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, korrespondent.net

Коротко:

Повернення чоловіків призовного віку з ЄС наразі не планують

До березня 2027 року правила тимчасового захисту залишатимуться чинними

У Єврокомісії заявили, що питання про повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом, наразі не стоїть на порядку денному ЄС.

Жодних змін до відповідного положення цього року не очікується. Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт на брифінгу в Брюсселі 27 лютого, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання журналіста з Люксембургу щодо можливих дебатів у ЄС про скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, Ламмерт зазначив: "Мені невідомо про дебати в Люксембурзі. Можу сказати, що тимчасовий захист - це рішення, ухвалене на рівні ЄС та держав-членів до 2027 року".

За його словами, саме тому до березня 2027 року чинні правила залишатимуться незмінними.

Тим часом газета Luxembourg Times повідомила, що міністерка оборони Юріко Бакес підтримала позицію міністра внутрішніх справ Леона Глодена, який заявив, що українські чоловіки, придатні до військової служби, повинні повернутися додому.

"Спочатку було багато жінок і дітей", - сказала Бакес. "В останні тижні та місяці ми бачимо, що приїжджає більше чоловіків. І я думаю, що це певна проблема, якщо, з одного боку, ми надаємо військову підтримку, щоб українці могли захистити себе, а з іншого - до нас приїжджають молоді чоловіки", - додала вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна може перейти до формування війська на контрактній основі за умови достатнього фінансового забезпечення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що за наявності необхідних ресурсів можна відмовитись від мобілізації.

Міністерство оборони працює над масштабною реформою системи мобілізації. За словами міністра оборони Михайла Федорова, в Україні вже автоматизовано процедуру оформлення відстрочок.

Крім того, готується пакет змін до мобілізаційного законодавства, який може суттєво позначитися як на діяльності територіальних центрів комплектування, так і на відповідальності громадян, що ухиляються від виконання військового обов’язку. Про це повідомив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

