Загроза гуманітарної катастрофи: Лубінець різко відреагував на новий злочин РФ

Марія Николишин
27 лютого 2026, 20:05оновлено 27 лютого, 20:56
Лубінець заявив, що Росія повинна відповідати за кожен свій злочин.
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині / колаж: Главред, фото: t.me/dmytro_lubinetzs, скріншот з відео

Головне:

  • Росіяни підірвали дамбу поблизу Костянтинівки на Донеччині
  • Це створює загрозу гуманітарної катастрофи
  • Також це грубе порушення Женевських конвенцій

Країна-агресор Росія вкотре свідомо створює загрозу гуманітарної катастрофи. Російська окупаційна армія підірвала дамбу поблизу Костянтинівки на Донеччині. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, це може призвести до підтоплення населених пунктів, руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення, знищення доріг і мостів. А Також до втрати людьми домівок і засобів до існування, до отруєння ґрунтів і води, загибелі цілих екосистем.

відео дня

"Росіяни граються життями людей, ніби їм можна все. Ніби ніколи не буде покарання. Невже цього мало світовій спільноті, щоб подивитися правді в очі? Невже агресору можна все? Ми добре пам’ятаємо, до яких наслідків призвів підрив Каховської ГЕС", - йдеться у повідомленні.

Омбудсмен нагадав, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, дамби користуються особливим захистом.

"Їх знищення категорично заборонене. Такі дії Росії — це воєнний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій. Я вже направив відповідні листи до ООН з вимогою зафіксувати цей факт і надати чітку міжнародну правову оцінку діям держави-агресора. Світ не має права мовчати. Безкарність за подібні злочини означає нові трагедії", - наголосив він.

Лубінець також заявив, що Росія повинна відповідати за кожен свій злочин.

Що відомо про підрив дамби на Донеччині

Аналітики проєкту DeepState заявляли, що 25 лютого окупаційна армія РФ підірвала дамбу неподалік населеного пункту Осикове Донецької області.

Відомо, що для атаки було застосовано тритонну керовану авіаційну бомбу.

На думку аналітиків, таким чином ворог намагається порушити логістику Сил оборони України неподалік Костянтинівки.

Підрив дамби росіянами - відео:

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 24 грудня в Одесі сталась справжня екологічна катастрофа. Там спостерігалася масова загибель пташок через вилив соняшникової олії в море.

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко говорив, що росіяни хочуть створити екологічну катастрофу в Херсоні. Зокрема, Росія планує інтенсифікувати удари по енергетичних об’єктах і системах водоочищення Херсону. Внаслідок цього неочищені стоки можуть напряму потрапити в Дніпро та Чорне море.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.






