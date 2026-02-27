Туман і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

Ви дізнаєтеся:
У п'ятницю, 27 лютого, погода в Харкові та області буде хмарною з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледь. Про це повідомляють уРегіональному центрі з гідрометеорології.
У Харкові вдень термометри покажуть близько 0. По області температура вночі становитиме від 3 до 8 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла. Вітер північно-східний – 5-10 м/с.
У суботу, 28 лютого, в Харкові буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 5-10° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
У неділю, 1 березня, в Харкові буде мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.
Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 28 лютого погода буде хмарною.
"Хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора. Без опадів", - йдеться в повідомленні.
Вітер південно-західний, 1, 2 м/с.
Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть 0° ... -2°. Температура повітря вдень 28 лютого буде +1° ... +3°.
У Харкові 1 березня небо в місті буде вкрите хмарами тільки до світанку.
"Небо в Харкові буде вкрите хмарами тільки до світанку, вранці воно очиститься і буде ясним до самого вечора. Без опадів", - йдеться в повідомленні.
Вітер західний, 2 м/с.
Температура повітря вдень 1 березня буде 0° ... +6°.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 27 лютого, в Україні буде без опадів і місцями сонячно, завдяки впливу антициклону Heiko. Температура вночі очікується -1...-6°, вдень від -2 до +4°, на півдні і заході +2...+6°.
Також у п'ятницю, 27 лютого, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Місцями очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Крім того, в березні в Тернопільській області очікується тепліша, ніж зазвичай, погода: середня температура +3...+9 °C, опади в межах норми (39 мм). Можливі грози, сильний вітер, ожеледь і мокрий сніг.
Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області.
Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.
