Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Виплати стартували: українцям радять перевірити банківські карти

Анна Косик
27 лютого 2026, 14:56
Гроші можуть перерахувати українцям вже сьогодні.
деньги, банковские карты
Дія повідомила про виплату грошей за програмою Національний кешбек / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Головне:

  • Українці відсьогодні почнуть отримувати Нацкешбек за грудень
  • У грудні було зафіксовано найбільший обсяг покупок в рамках програми

Від 27 лютого на банківські карти українців почнуть надходити виплати за покупки, зроблені у грудні. На рахунки 4,4 мільйонів громадян надійде 699 мільйонів гривень кешбеку.

Про це повідомили у Telegram-каналі порталу Дія. Зазначається, що у грудні українці придбали товарів українського виробництва на майже 7 мільярдів гривень. Це найбільший обсяг покупок від старту програми.

відео дня

"У програмі вже 34+ тисячі точок продажу та сотні тисяч товарів з кешбеком. Перевірити просто — скануйте штрихкод у застосунку Дія", - йдеться у повідомленні.

Як можна використати кошти

У Дії нагадали, що кешбек можна витратити на оплату комунальних та поштових послуг, ліків, книг та продуктів українського виробництв, або задонатити на Сили оборони.

Коли в Україні підвищать виплати Нацкешбеку

Главред писав, що з 1 березня в Україні змінюються правила нарахування кешбеку за програмою "Національний кешбек". Згідно з рішенням Кабміну, набуває чинності оновлена модель стимулювання громадян віддавати перевагу українським товарам.

До 28 лютого 2026 року кешбек нараховуватиметься у розмірі 10% на всі товари в програмі, тоді як починаючи з 1 березня 2026 року програма працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку — 5% і 15% залежно від категорії товарів.

Виплати українцям - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українці можуть оформити дитячу виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Є два варіанти оформлення допомоги при народженні дитини. Перший - це подача заяви до Пенсійного фонду України. Також можна подати заявку через сервіс "єМалятко" на порталі "Дія".

Раніше повідомлялося, що допомога для догляду за дитиною до однорічного віку призначається до місяця, в якому дитині виповнюється один рік включно за умови, що заява на отримання такої допомоги надійшла до органу Пенсійного фонду України вчасно.

Напередодні стало відомо, що частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без виплат на 2–3 місяці через непроходження обов’язкової ідентифікації.

Читайте також:

Про джерело: Дія

Дія (скорочення від "Держава і я", англ. Diia) — це державний мобільний застосунок, вебпортал і водночас бренд цифрової держави в Україні. Він був створений Міністерством цифрової трансформації України (Мінцифри) за ініціативою та наказом президента Володимира Зеленського. Станом на 2024 рік застосунком користувалося понад 21 мільйон українців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

соцвиплати банківська картка ДІЯ новини України Національний кешбек
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Погода дивуватиме: що принесе антициклон в Україну

Погода дивуватиме: що принесе антициклон в Україну

16:33Синоптик
Буде +12: Україну раптово накриває весняне потепління

Буде +12: Україну раптово накриває весняне потепління

16:07Синоптик
Графіки послаблять для всіх: названо терміни покращення ситуації зі світлом

Графіки послаблять для всіх: названо терміни покращення ситуації зі світлом

15:52Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

Удари по Росії тепер під питанням: США оголосили демарш Україні, що зміниться

Удари по Росії тепер під питанням: США оголосили демарш Україні, що зміниться

"Без цього миру не буде": Віткофф назвав ключову умову угоди щодо України

"Без цього миру не буде": Віткофф назвав ключову умову угоди щодо України

Останні новини

16:35

Економіка тріщить по швах, росіян чекають продукти за талонами - Новак

16:33

Погода дивуватиме: що принесе антициклон в Україну

16:21

"Хворий і божевільний": Трамп різко відповів Роберту Де Ніро

16:17

"Тендітна і стильна": Катерина Осадча похвалилася мамою-красунею

16:11

Слово "представляти" вживають неправильно - як сказати українськоюВідео

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 роціВ Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
16:07

Буде +12: Україну раптово накриває весняне потепління

16:06

Чи можна насправді зберігати вершкове масло у морозилці: відповідь знають одиниці

15:52

Графіки послаблять для всіх: названо терміни покращення ситуації зі світлом

15:51

В Україні хочуть заборонити Roblox: чому в дітей виникає небезпечна залежність

Реклама
15:45

Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

15:33

Бутси adidas: кожен рух має значення! новини компанії

15:27

Чоловік переночував у готелі і безкоштовно прожив 5 років: хотів стати власникомВідео

15:26

Війна може закінчитись у 2026 році: Зеленський назвав місяць

15:24

Чому 28 лютого не можна підмітати і мити підлоги: яке церковне свято

15:18

"Мій порятунок": Катерина Кухар показала сина, який живе в США

15:06

"Плай" з пісні Яремчука "Незрівняний світ краси": що означає це забуте українське слово

14:56

Виплати стартували: українцям радять перевірити банківські карти

14:20

Чому на вершині Евересту яйце ніколи не звариться: пояснення вчених здивує

14:08

Не падають уві сні: чому коні сплять стоячи

14:03

Почалася нова війна, атаковано ядерний об'єкт - конфлікт між Пакистаном і Афганістаном

Реклама
14:02

"Позбавили Росію зв'язку": Федоров заявив про велику проблему у ворога на фронті

13:58

Дно видно на глибині до 2 метрів: яка мальовнича річка є однією з найчистіших в Україні

13:53

Романтичне змагання Кузнєцової та Парастаєва: "Випробувальний термін" уже на Київстар ТБВідео

13:42

"Мінімум п’ять років життя знищено", – експрокурор САП прокоментував провальну справу НАБУ щодо "Укрзалізниці"

13:41

Вмикати нейтральну передачу на "автоматі" небезпечно - чим ризикують водіїВідео

13:19

"Могла і врізати": розлючена Варум зірвалася на залежного Агутіна

13:11

В Україні почало діяти локальне припинення вогню: деталі від МАГАТЕ

12:42

Встигнути за 3 хвилини: лікарі розповіли, що потрібно робити відразу після душу

12:39

Зарево видно на кілометри: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Луганську, там вирує пожежа

12:36

"Контратакуємо і контрнаступаємо": військовий заявив про важливі зміни на фронті

12:35

Що не варто садити на болотистій ділянці: список ґрунтопокривних рослин

12:11

Рівненщину різко пригріє: синоптики назвали точну дату потепління

12:06

Їх всі люблять - у які дати народжуються найпривабливіші люди

12:04

Чому не можна підмітати у свято 28 лютого - суворі прикмети

12:02

Українські обереги: як вишивка та мотанка захищали дім і родину

11:59

Жінка довірилася незнайомцю: через кілька хвилин вона отримала $1 млн

11:55

"Досить годувати Москву": економіст передбачив Росії сценарій розпаду СРСР

11:50

Старший син Бреда Пітта відмовився від зіркового батька — що стало причиною

11:41

В Україні викрили схему "заробітку" 50 мільйонів на ремонті ТЕС - ОГПФото

11:31

Все у вогні, був повторний удар: РФ атакувала готель в СумахФото

Реклама
11:25

Жінкам на Січ вхід заборонено: де і чому козаки ховали своїх дружинВідео

11:09

Росіяни атакували Харків: є влучання у навчальний заклад - перші деталі

11:00

З березня пенсії зростуть, але не у всіх: кому з українців не пощастить

10:50

Кому категорично не можна їсти чорний хліб: дієтологи здивували відповіддю

10:39

"Війна триватиме як мінімум доти": Новак сказав, коли армія РФ зупиниться

10:37

"Заборонене кохання": Денисенко висловилася про свої таємні стосунки

10:23

Британських і французьких десантників можуть відправити в Україну - The Telegraph

10:16

Морозів не бояться: які овочі, дерева і квіти можна садити у березніВідео

09:56

Росіяни атакували Одещину: зруйновано дитсадок, є поранені, серед них дитинаФото

09:40

Чи здасть Україна Донбас: Зеленський поставив крапку в питанні поступки територіями

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти