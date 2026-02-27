Виплати стартували: українцям радять перевірити банківські карти

Гроші можуть перерахувати українцям вже сьогодні.

https://glavred.net/ukraine/vyplaty-startovali-ukraincam-sovetuyut-proverit-bankovskie-karty-10744577.html Посилання скопійоване

Дія повідомила про виплату грошей за програмою Національний кешбек / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Головне:

Українці відсьогодні почнуть отримувати Нацкешбек за грудень

У грудні було зафіксовано найбільший обсяг покупок в рамках програми

Від 27 лютого на банківські карти українців почнуть надходити виплати за покупки, зроблені у грудні. На рахунки 4,4 мільйонів громадян надійде 699 мільйонів гривень кешбеку.

Про це повідомили у Telegram-каналі порталу Дія. Зазначається, що у грудні українці придбали товарів українського виробництва на майже 7 мільярдів гривень. Це найбільший обсяг покупок від старту програми.

відео дня

"У програмі вже 34+ тисячі точок продажу та сотні тисяч товарів з кешбеком. Перевірити просто — скануйте штрихкод у застосунку Дія", - йдеться у повідомленні.

Як можна використати кошти

У Дії нагадали, що кешбек можна витратити на оплату комунальних та поштових послуг, ліків, книг та продуктів українського виробництв, або задонатити на Сили оборони.

Коли в Україні підвищать виплати Нацкешбеку

Главред писав, що з 1 березня в Україні змінюються правила нарахування кешбеку за програмою "Національний кешбек". Згідно з рішенням Кабміну, набуває чинності оновлена модель стимулювання громадян віддавати перевагу українським товарам.

До 28 лютого 2026 року кешбек нараховуватиметься у розмірі 10% на всі товари в програмі, тоді як починаючи з 1 березня 2026 року програма працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку — 5% і 15% залежно від категорії товарів.

Виплати українцям - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українці можуть оформити дитячу виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Є два варіанти оформлення допомоги при народженні дитини. Перший - це подача заяви до Пенсійного фонду України. Також можна подати заявку через сервіс "єМалятко" на порталі "Дія".

Раніше повідомлялося, що допомога для догляду за дитиною до однорічного віку призначається до місяця, в якому дитині виповнюється один рік включно за умови, що заява на отримання такої допомоги надійшла до органу Пенсійного фонду України вчасно.

Напередодні стало відомо, що частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без виплат на 2–3 місяці через непроходження обов’язкової ідентифікації.

Читайте також:

Про джерело: Дія Дія (скорочення від "Держава і я", англ. Diia) — це державний мобільний застосунок, вебпортал і водночас бренд цифрової держави в Україні. Він був створений Міністерством цифрової трансформації України (Мінцифри) за ініціативою та наказом президента Володимира Зеленського. Станом на 2024 рік застосунком користувалося понад 21 мільйон українців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред