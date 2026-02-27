Залишаться інгредієнти для щі та глід: економіст розповів, коли РФ чекає крах

Споживчий кошик всіх росіян, незалежно від їхнього колишнього матеріального становища, істотно збіднів.

https://glavred.net/world/ostanutsya-ingredienty-dlya-shchey-i-boyaryshnik-ekonomist-rasskazal-kogda-rf-zhdet-krah-10744706.html Посилання скопійоване

Економіст розповів, коли РФ чекає крах / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Економіка Росії вже на межі краху

Росіяни вже істотно збідніли

Крах економіки і розпад Росії вже неминучі. Про це свідчать і тенденції в російській економіці, і тенденції у війні проти України.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

відео дня

"Тому в переговорах всі просто тягнуть час і чекають, коли внутрішні економічні та політичні процеси в Росії зруйнують її зсередини. Тобто цивілізований світ хоче перемогти Росію малою кров'ю для себе. Інше питання, що для України це вже давно не "мала кров", але для європейців, американців і представників інших цивілізованих країн, які зараз підтримують Україну, кращою є м'яка форма розвалу Росії зсередини, а не масштабне військове протистояння на рівні світової війни", - заявив експерт.

Також він вважає, що найближчим часом доступними для росіян залишаться тільки інгредієнти для щі та глід.

"Навіть ті росіяни, які вважалися забезпеченими, тобто жителі Москви і Санкт-Петербурга, зараз теж знімають сотні відео, демонструючи свої платіжки за житлово-комунальні послуги за січень і цінники в магазинах. Росіяни, купуючи продукти на значні суми, дивуються, що цього набору ледь вистачить на короткий час. Це свідчить про те, що споживчий кошик всіх росіян, незалежно від їхнього колишнього матеріального становища, істотно збіднів", - підсумував Новак.

Обвал російського рубля не за горами: думка експерта

За прогнозом голови Комітету економістів України Андрія Новака, економіка Росії поступово наближається до катастрофи. Це відбивається і на курсі рубля.

У 2026 році російська валюта може обвалитися до рекордних показників.

"Вони кричать, що їм потрібен курс "хоча б 120-130 рублів за долар". Такий курс можливий вже в 2026 році", - підкреслив він.

Новак зазначив, що гарантовано в 2026 році буде подолано психологічну позначку в 100 рублів за долар, а далі обвал рубля може бути навіть неконтрольованим.

Розпад Росії - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія повинна повторити долю Радянського Союзу і розпастися на кілька незалежних утворень. Ще до початку війни проти України в 2014 році навіть жителі Єкатеринбурга вважали себе не "росіянами", а "сибіряками". Про це заявив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

Російська Федерація, за словами опозиційного політика і колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, як агресор повинна припинити існування в нинішньому вигляді. Водночас він вважає, що на її території має з'явитися нова, демократична держава, яка дозволить іншим народам самостійно визначати свою долю.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ і льотчик-інструктор Роман Свитан додав, що Росія утримується у війні виключно завдяки нафтовидобувній галузі. Якщо знищити її нафтогазовий сектор, держава може розпастися всього за півроку.

Вам може бути цікаво:

Про особу: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред