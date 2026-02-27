Рус
Гарантії безпеки для України: названо важливу умову щодо угоди з США

Марія Николишин
27 лютого 2026, 18:19
Кислиця наголосив, що Україна прагне уникнути помилок минулого.
Гарантії безпеки для України: названо важливу умову щодо угоди з США
Умова щодо гарантій безпеки для України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези:

  • Безпекова угода з США має містити чітке визначення "гарантії"
  • Документ також має бути офіційно затверджений американськими законодавцями

Майбутня безпекова угода України з США має містити чітке визначення "гарантії" в обох мовних версіях та пройти процедуру ратифікації в Конгресі. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця в ефірі телемарафону.

За його словами, ключовим аспектом нових домовленостей є юридична однозначність. Документ, який готується спільно зі Сполученими Штатами, має бути офіційно затверджений американськими законодавцями.

відео дня

"Ми говоримо про документ, в тому числі зі Сполученими Штатами, який має бути ратифіковано Конгресом США. Тобто, в якому конкретно - і в українській, і в англійській версіях - йдеться про гарантію", - наголосив він.

Кислиця додав, що Україна прагне уникнути помилок минулого, які виникли під час підписання Будапештського меморандуму.

Він зауважив, що тоді через розбіжності у перекладі англійський текст містив лише "запевнення" (assurance), а не реальні гарантії.

"Далі по всьому тексту документа немає не тільки про гарантію, навіть про "assurance" нічого немає. Там йдеться про "commitments" - зобов’язання. Таким чином, офіційний український текст називається гарантією - Будапештський меморандум про гарантію", - підсумував заступник керівника ОП.

Гарантії безпеки – думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що гарантії безпеки для України у вигляді 5 ст. Статуту НАТО або Будапештського меморандуму працювати не будуть.

Зокрема, на його думку, війська союзників не візьмуть участь у бойових діях в Україні.

"Я не вірю в пункти запропонованих гарантій безпеки. Вони не будуть працювати. Це знову-таки елемент політичної гри, не більше і не менше. Від цього не слід очікувати нічого масштабного", - каже він.

Гарантії безпеки для України: названо важливу умову щодо угоди з США
Мирний план США / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки - останні новини України

Як повідомляв Главред, спеціальний посланець президента США Дональд Трамп Стів Віткофф заявляв, що мирна угода між Україною та Росією не буде підписана без гарантій безпеки, які переконають українців у неможливості нової агресії з боку Москви.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що українці очікують чітких і дієвих гарантій безпеки, адже попередні міжнародні домовленості не захистили країну від російської агресії.

Водночас постійний представник США при НАТО Метью Вітакер повідомляв, що документи про гарантії безпеки для України готові, але залишилося єдине питання, яке потрібно вирішити, перш ніж підписати їх.

Читайте також:

Про персону: Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат, колишній перший заступник міністра закордонних справ, перший заступник керівника Офісу Президента України, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами.

