Вперше з початку війни: в РФ масово оголосили ракетну небезпеку, яка причина

Коротко:
- Сьогодні в Росії оголошували ракетну небезпеку
- Сирена лунала щонайменше в 13 регіонах РФ
- Це сталось через українські ракети "Фламінго"
Вдень 27 лютого в Росії вперше з початку війни в Україні оголошували "ракетну небезпеку" одночасно щонайменше в 13 регіонах, більшість з яких не є прикордонними. Про це пише російський Telegram-канал Shot.
Відомо, що про можливу ракетну атаку попереджали влади Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Удмуртії, Самарської, Ульяновської, Пензенської, Саратовської, Оренбурзької, Свердловської, Ростовської та Курської областей, а також Пермського краю. Щонайменше у восьми з них ракетна небезпека оголошувалася вперше.
Водночас у деяких регіонах, наприклад в Альметьєвську, призупиняли рух громадського транспорту. Крім того, оголошувалася евакуація студентів у Казані та Іжевську, а також співробітників аеропорту Курумоч у Самарі.
Російські пропагандисти з посиланням на уряд Чувашії повідомляли, що одна українська ракета "Фламінго" була начебто збита в небі над республікою, а інша "змінила курс і полетіла за межі регіону".
Згодом у МНС Росії оголосили про скасування режиму "ракетної небезпеки" в дев'яти регіонах Поволзького федерального округу.
Ракетна небезпека в Росії - відео:
Удар ракетами "Фламінго" по РФ
Експерти видання Defense Express заявляли, що 20 лютого Сили оборони України завдали ураження по виробництву балістичних ракет у Росії, зокрема по "Воткинському заводу", де виготовляють ракети для комплексів "Іскандер-М" і БРСД "Орєшнік".
Вони зауважили, що удар української крилатої ракети FP-5 "Фламінго" по АТ "Воткинський завод" в Удмуртії може виявитися рекордним за дальністю бойового застосування.
Аналітики звернули увагу, що відстань від державного кордону України до цього об’єкта по прямій перевищує 1300 кілометрів.
Вибухи в Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, 23 лютого на території Республіки Татарстан пролунали вибухи - удару зазнала нафтоперекачувальна станція Калейкіно, один із головних елементів регіональної трубопровідної мережі.
19 лютого мешканці декількох областей РФ повідомляли про вибухи, а в Псковській області внаслідок атаки спалахнув резервуар з нафтопродуктами.
В ніч на 12 лютого у Волгоградській області РФ також гриміли вибухи. Місцеві жителі в соцмережах повідомляли про сильну пожежу в районі військового об'єкта. Також вибухи прогриміли в Тамбовській області.
Про джерело: Defense Express
Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.
