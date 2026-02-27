Приємний ціновий сюрприз: вартість одного продукту неочікувано полетіла вниз

Аналітики не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті.

В Україні почали знижуватися ціни на тепличні огірки. Цьому посприяло незначне збільшення пропозиції овоча нового обороту з місцевих господарств. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що споживча активність у цьому сегменті також почала зменшуватися. Крім того, майже всі стаціонарні тепличні комбінати України вже розпочали реалізацію цієї продукції.

Так, продаж огірків наразі здійснюються в межах 125–170 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Варто додати, що попри зниження цін, українські тепличні комбінати пропонують огірок у середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці лютого 2025 року.

Водночас аналітики не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті, адже пропозиція місцевої продукції з кожним днем продовжує збільшуватися, тоді як темпи збуту залишають бажати кращого.

Що буде з цінами на овочі у березні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що у березні найбільше зростання цін традиційно прогнозується в овочевому сегменті.

За його словами, високими залишаються ціни на тепличні овочі. Зокрема, українські огірки лише починають з’являтися на ринку, але їхня собівартість поки що вища за імпортну продукцію.

Він додав, що суттєве зниження ціни можливе лише наприкінці квітня, коли на ринок вийдуть вітчизняні парникові овочі з нижчою собівартістю.

Як повідомляв Главред, аналітик УКАБ Максим Гопка казав, що до квітня ціни на яйця в Україні залишатимуться стабільними, але вже після Великодня вартість десятка може піти на спад.

Водночас з початку тижня на українському ринку почали падати ціни на столові буряки. Основною причиною здешевлення цієї продукції стало збільшення пропозиції коренеплодів на ринку.

Крім того, в Україні виросли ціни на гречку. Так, у лютому вартість крупи вже зросла до 50,82 гривень за кілограм, хоча у січні ціни були на рівні 47,48 гривень за кілограм.

