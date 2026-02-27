Рус
"Я кажу 100%": депутат розповів, коли можуть скасувати графіки відключень

Сергій Кущ
27 лютого 2026, 23:27
У червні, липні та серпні можливе повернення графіків відключень світла.
Депутат розповів, коли можуть скасувати графіки відключень / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, pexels.com

Графіки відключень світла в Україні діятимуть щонайменше ще місяць. Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Жупанін.

За словами народного депутата, ймовірність продовження обмежень зараз становить "точно 100%", пишуть Новини.live.

"Я кажу 100%, тому що далі вже буде питання балансу споживання і виробництва", — пояснив він.

Коли можуть скасувати графіки відключень

Жупанін зазначив, що після завершення опалювального сезону ситуація в енергосистемі може покращитися. Зараз багато українців використовують електроенергію для обігріву житла, що істотно збільшує навантаження.

З закінченням холодів споживання електроенергії зменшиться, а обсяги вироблення, навпаки, зростуть. За прогнозом депутата, вже в квітні-травні Україна може перейти до більш стабільної роботи енергосистеми — можливо, навіть без графіків відключень світла або з мінімальними обмеженнями.

Однак ключовим фактором залишається безпека. За відсутності масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури ситуація може стабілізуватися.

Незважаючи на можливе поліпшення навесні, влітку українцям варто бути готовими до нових обмежень.

За словами Жупаніна, сонячні електростанції працюють тільки в денні години — приблизно з 8–9 ранку до 19:00. У ранкові та вечірні піки навантаження їх потужності недостатньо для повного покриття потреб країни.

Саме тому в червні, липні та серпні можливе повернення графіків відключень світла для балансування енергосистеми.

"Я буду радий помилятися, але потрібно готуватися до гіршого", — підкреслив депутат.

Що означають черги віключення
Що означають черги віключення / Інфографіка: Главред

Якими будуть відключення навесні — прогноз нардепа

Народний депутат Сергій Нагорняк прогнозує поліпшення ситуації з графіками відключень світла вже з березня. За його словами, очікується, що відключення будуть менш тривалими, ніж у січні та лютому, завдяки додатковій генерації від сонячних електростанцій.

Йдеться як про великі промислові станції, так і про приватні дахові установки, які активно встановлюються по всій країні. Нардеп підкреслив, що цей процес дуже динамічно розвивається.

"Фактично в кожному регіоні щомісяця з'являються нові, хоч і невеликі, але сонячні електростанції в приватних домогосподарствах", - розповів Нагорняк.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, розраховувати на те, що з приходом потепління відключення електроенергії скоротяться або взагалі скасуються, не варто. Про це заявив експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Крім того, в Кременчуці Полтавської області можуть створити тимчасову контрольну комісію для аналізу проблем з електропостачанням, адже місто виконує функцію транзитного вузла для передачі електроенергії в прифронтові Харківську та Сумську області.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко підкреслив, що графіки погодинних відключень можуть скасувати вже восени на певний період.

Про особу: Андрій Жупанін

Андрій Жупанін - український юрист, політик. Народний депутат України IX скликання, партія "Слуга народу". Автор і ведучий власного YouTube-каналу "Андрій Жупанін", створеного для популяризації української енергетики, повідомляє Вікіпедія.

15:52

Графіки послаблять для всіх: названо терміни покращення ситуації зі світлом

15:51

В Україні хочуть заборонити Roblox: чому в дітей виникає небезпечна залежність

15:45

Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

