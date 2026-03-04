Світла буде більше: в "Укренерго" розповіли про відключення на 5 березня

https://glavred.net/energy/sveta-budet-bolshe-v-ukrenergo-rasskazali-o-grafikah-otklyucheniy-na-5-marta-10746071.html Посилання скопійоване

Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

Завтра, у четвер, 5 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причиною обмежень названо наслідки ракетно-дронових атак Росії на енергосистему України.

В компанії зазначили, що загальне споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Так, станом на 9:30 4 березня воно було на 8,2% нижче, ніж у цей же час попереднього дня.

Експерти пояснюють це сонячною погодою у більшості регіонів, що підвищує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та зменшує навантаження на загальну мережу.

Добовий максимум споживання 3 березня був зафіксований увечері й відповідав рівню попередньої доби — 2 березня.

У регіонах, де застосовуються відключення, компанія закликає мешканців ощадливо користуватися електроенергією. Зокрема, рекомендують обмежити використання потужних приладів і, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічний час — після 22:00.

Наголошується, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час та обсяг відключень слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком, її також просять використовувати ощадливо.

