'Форс-мажорні обставини': як зміняться графіки відключень світла для Запоріжжя

У Запорізькій області скорочується тривалість погодинних відключень світла завдяки стабілізації ситуації в енергосистемі, зазначили в обленерго.

Як зміняться графіки відключень для Запорізької області / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Тривалість обмежень світла для мешканців Запорізької області скоротилась

Погода та ворожі удари впливають на стан енергосистеми

Тривалість відключень світла для мешканців Запорізької області зменшилась на 5 годин. За відповідних умов тривалість обмежень електроенергії для населення може й надалі зменшуватись. Про це заявив очільник "Запоріжжяобленерго" Андній Стасевський.

За його словами, з середини грудня до середини лютого середня тривалість відключень електроенергії за графіками погодинних відключень становила близько 13,5 години на добу.

"Попри всі форс-мажорні ситуації в Об’єднаній енергосистемі України, в Запорізькій області цей показник залишався стабільним. Втім із 21 лютого графіки на наступний день стають "м’якішими", а вже встановлені обмеження протягом доби зменшуються. За останню декаду лютого середня тривалість дії ГПВ для мешканців нашого регіону скоротилася із 13,5 до 8,3 годин. За укладеним на сьогодні графіком максимальна тривалість відключень складає 5 годин", - вказав він.

Керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський повідомив, що тривають роботи з відновлення генеруючих потужностей і системи передачі електроенергії. Крім того, тепліша погода сприяє зменшенню споживання, а сонячні дні дають змогу збільшити виробництво електроенергії. Унаслідок цього дефіцит в Об’єднаній енергосистемі скорочується разом із обсягами обмежень для споживачів.

Водночас він зауважив, що на стан енергосистеми впливають не лише погодні чинники, а насамперед ворожі удари по енергетичній інфраструктурі. Оскільки передбачити нові атаки та їхні наслідки неможливо, робити точні прогнози складно.

"Втім нагадаю, що ще наприкінці листопада минулого року ми за підтримки Міністерства енергетики та Запорізької ОВА запровадили в регіоні модель ГПВ, що передбачає вимкнення не більше трьох черг одночасно не довше як на п’ять годин безперервно. Якщо НЕК "Укренерго" встановлює більші обмеження, решту навантаження бере на себе промисловість. У підсумку тривалість відсутності електропостачання для населення протягом доби складає не більше 13,5 годин.І ця модель діятиме навіть у випадку ускладнення ситуації в енергосистемі. Ми робимо усе можливе, аби мешканці фронтового Запорізького краю мали якомога більше світла", - резюмує він.

Коли скасують графіки відключень світла

Як писав Главред, погодинні графіки відключення електроенергії для населення можуть стати пом'якшитись після поліпшення погодних умов і настання очікуваного потепління. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він зазначив, що повне скасування графіків можливе, зокрема, у квітні–травні, коли рівень споживання електроенергії традиційно знижується, а сонячна генерація працює активніше.

Водночас експерт підкреслив, що тривалість дії обмежень у ширшій перспективі залежатиме від темпів і якості відновлення української енергосистеми.

"Орієнтовно — від трьох до семи років", - резюмував він.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 2 березня Росія завдала ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Як повідомили в Міненерго, внаслідок атак у кількох регіонах були знеструмлені споживачі. Під обстріл потрапили енергооб’єкти в прифронтових і прикордонних областях, зокрема в Донецькій, Запорізькій та Сумській областях, де частина абонентів залишилася без світла.

Заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Жупанін заявив, що графіки відключень електроенергії в Україні діятимуть щонайменше ще місяць.

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що погодинні відключення можуть припинитися у квітні-травні. Проте в зимові та літні періоди графіки обмежень, імовірно, застосовуватимуть ще щонайменше протягом трьох років.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

