Аварійна ситуація: у Києві десятки будинків без тепла, 'блекаут' до 10 годин

У Києві після недавніх атак Росії на енергетику продовжують діяти екстрені відключення.

Головне:

У Києві без теплопостачання залишаються 50 будинків

Споживачі в Києві 3 години з світлом і близько 10 - без

У Києві без теплопостачання залишаються 50 будинків після атаки ворога на критичну інфраструктуру 9 січня, повідомив мер Віталій Кличко.

"Без тепла зараз близько 50 будинків з 6 000, які залишилися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня", - написав він.

Кличко зазначив, що наразі міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами.

Що відомо про відключення електроенергії

У Києві після недавніх атак Росії по енергетиці продовжують діяти екстрені відключення світла. Зараз електроенергію дають на кілька годин, повідомляє постачальник ДТЕК.

"Орієнтовно ситуація зараз така: приблизно 3 години зі світлом і близько 10 - без. Енергосистема працює в аварійних умовах, тому години зі світлом можуть змінюватися", - йдеться в повідомленні

У компанії зазначили, що енергетики працюють безперервно, щоб ліквідувати наслідки обстрілів.

Водночас у ДТЕК додали, що у тих споживачів, де електроенергії немає більше 12 годин, - швидше за все, сталася локальна аварія.

"Перевірте інформацію в чат-боті або на сайті, чи є зафіксована аварія. Якщо ні, зверніться до ЖЕК або ОСББ - вони перевірять внутрішні мережі і при необхідності подадуть заявку", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в енергетиці: дані Кабміну

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що зараз найскладніша ситуація з подачею електроенергії склалася в Києві та області, а також в Одеському, Дніпропетровському та Харківському регіонах, включаючи всі прифронтові громади.

Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.

Нагадаємо, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, енергетична ситуація в столиці зараз є безпрецедентно складною і раніше з подібними викликами Київ не стикався.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві сталася трагедія. Як повідомили місцеві влади, під час розвантаження генераторного обладнання, призначеного для забезпечення теплом житлових будинків, загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".

